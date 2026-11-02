Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής της Super League και το πρόγραμμα της επόμενης.

Ο Ατρόμητος πήρε κόντρα στον Βόλο ELABET την πρώτη του νίκη με σκορ 3-0 κι ανέβηκε βαθμολογικά, αφήνοντας τον αντίπαλό του στην τελευταία θέση.

Η Καλαμάτα έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή, με την ομάδα της Μεσσηνίας να συνεχίζει να βρίσκεται στην 8άδα.

Την επόμενη αγωνιστική ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός παίζει στο Καυτανζόγλειο με τον Ηρακλή, ενώ δεσπόζει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, παράλληλα, φιλοξενεί τον Λεβαδειακό.

Τα αποτέλεσματα της 9ης αγωνιστικής

Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός – Αρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας ΑΚΤΟR 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Ατρόμητος – Βόλος ELABET 3-0

Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1

H βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 24

2. Ολυμπιακός 22

3. ΠΑΟΚ 18

4. ΑΕΚ 17

---------------------------------------

5. Άρης 16

6. ΟΦΗ 16

7. Κηφισιά Tutu Deals 11

8. Καλαμάτα 11

------------------------------------------

9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11. Αστέρας AKTOR 6

12. Λεβαδειακός 6

13. Ατρόμητος 5

14. Bόλος ELABET 0

* Ο Βόλος ELABET έχει -3 βαθμούς

** Ατρόμητος και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Κηφισιά Tutu Deals (5μμ)

Άρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα (5μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)