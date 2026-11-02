Βαθμολογία Super League: Η Καλαμάτα στην 8άδα, το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής
Ο Ατρόμητος πήρε κόντρα στον Βόλο ELABET την πρώτη του νίκη με σκορ 3-0 κι ανέβηκε βαθμολογικά, αφήνοντας τον αντίπαλό του στην τελευταία θέση.
Η Καλαμάτα έμεινε στο 1-1 με τον Ηρακλή, με την ομάδα της Μεσσηνίας να συνεχίζει να βρίσκεται στην 8άδα.
Την επόμενη αγωνιστική ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός παίζει στο Καυτανζόγλειο με τον Ηρακλή, ενώ δεσπόζει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, παράλληλα, φιλοξενεί τον Λεβαδειακό.
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Τα αποτέλεσματα της 9ης αγωνιστικής
Κηφισιά Tutu Deals – Ολυμπιακός 2-3
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας ΑΚΤΟR 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Ατρόμητος – Βόλος ELABET 3-0
Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1
H βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
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5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά Tutu Deals 11
8. Καλαμάτα 11
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9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας AKTOR 6
12. Λεβαδειακός 6
13. Ατρόμητος 5
14. Bόλος ELABET 0
* Ο Βόλος ELABET έχει -3 βαθμούς
** Ατρόμητος και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά Tutu Deals (5μμ)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
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