Η κορυφαία ενδεκάδα της Super League της περασμένης σεζόν, όπως αναδείχθηκε από την ψηφοφορία που έγινε για την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της γιορτής του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης σεζόν της Super League, με βάση τις ψήφους των μελών του Συνδέσμου.

Λόγω των ισοψηφιών σε τρεις θέσεις η κορυφαία oμάδα αποτελείται από 14 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 6 είναι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τρεις εκπροσώπους είχε ο Ολυμπιακός, από δύο ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδειακός, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη ψηφίστηκε για όσα έκανε την περασμένη σεζόν με Κηφισιά Tutu Deals και Παναθηναϊκό.

Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025-26 στα βραβεία ΠΣΑΠΠ: