Super League: Με 6 παίκτες της ΑΕΚ η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στα βραβεία ΠΣΑΠΠ
Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της γιορτής του ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της περασμένης σεζόν της Super League, με βάση τις ψήφους των μελών του Συνδέσμου.
Λόγω των ισοψηφιών σε τρεις θέσεις η κορυφαία oμάδα αποτελείται από 14 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 6 είναι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Τρεις εκπροσώπους είχε ο Ολυμπιακός, από δύο ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδειακός, ενώ ο Ανδρέας Τεττέη ψηφίστηκε για όσα έκανε την περασμένη σεζόν με Κηφισιά Tutu Deals και Παναθηναϊκό.
Η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2025-26 στα βραβεία ΠΣΑΠΠ:
- Θωμάς Στρακόσα (ΑΕΚ)
- Μάριος Βήχος (Λεβαδειακός)
- Φελίπε Ρέλβας (ΑΕΚ)
- Παναγιώτης Ρέτσος (Ολυμπιακός)
- Λάζαρος Ρότα (ΑΕΚ) / Τριαντάφυλλος Τσάπρας (Λεβαδειακός)
- Γιάννης Kωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)
- Ραζβάν Μαρίν (ΑΕΚ)
- Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)
- Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) / Ζέλσον Μαρτίνς (Ολυμπιακός)
- Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ)
- Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά Tutu Deals - Παναθηναϊκός) / Αγιούμπ Ελ Καμπί (Ολυμπιακός)
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