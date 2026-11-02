Ατρόμητος - Βόλος ELABET 3-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με σκορ 3-0 κόντρα στον Βόλο ELABET.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη του Τσούμπερ, ο Περέα έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή και ο Σερζίνιο με άψογο πλασέ έκανε το 1-0 για τους Περιστεριώτες.
Στο 41' οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ουρτάδο, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο, χτύπησε στην πλάτη του Χουτεσιώτη και δεν πέρασε τη γραμμή.
Στο 50' η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε με δέκα παίκτες, αφού ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 67' ο Ατρόμητος κλείδωσε τη νίκη. Ο Περέα έπειτα από συνεργασία με τον Μουτουσαμί με θαυμάσιο τελείωμα διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του.
Στο 79' ο Βόλος ELABET έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Φουρτάδο χτύπησε εκτός φάσης τον Μουτουσαμί και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.
Στο 90' ο Τσούμπερ «έσκαψε» την μπάλα, ο Πνευμονίδης έκανε το γύρισμα και ο Τσαντίλας διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Τα highlights του αγώνα
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