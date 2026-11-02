Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - Βόλος ELABET 3-0.

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με σκορ 3-0 κόντρα στον Βόλο ELABET.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 27ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη του Τσούμπερ, ο Περέα έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή και ο Σερζίνιο με άψογο πλασέ έκανε το 1-0 για τους Περιστεριώτες.

Στο 41' οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ουρτάδο, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο, χτύπησε στην πλάτη του Χουτεσιώτη και δεν πέρασε τη γραμμή.

Στο 50' η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε με δέκα παίκτες, αφού ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 67' ο Ατρόμητος κλείδωσε τη νίκη. Ο Περέα έπειτα από συνεργασία με τον Μουτουσαμί με θαυμάσιο τελείωμα διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του.

Στο 79' ο Βόλος ELABET έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Φουρτάδο χτύπησε εκτός φάσης τον Μουτουσαμί και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 90' ο Τσούμπερ «έσκαψε» την μπάλα, ο Πνευμονίδης έκανε το γύρισμα και ο Τσαντίλας διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Τα highlights του αγώνα