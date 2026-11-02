Τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ που είχαν μία διάρκεια της τάξεως των 2 ωρών είχαν ένα σημαντικότατο αριθμό διακρίσεων και βραβεύσεων.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις του ΠΣΑΠΠ (στα βραβεία του 2026 που αφορούν φυσικά στην περασμένη αγωνιστική περίοδο) σε επίπεδο ανδρών, γυναικών αλλά και στη Super League 2:

Καλύτερος Νέος & Καλύτερη Νέα

Super League 2, Α’ Όμιλος

Αλμύρας Χρήστος (Asteras AKTOR B’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Γκέζος Χρύσανθος (Ελλάς Σύρου)

A’ Κατηγορία Γυναικών

Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)

Super League

Κοντούρης Σωτήρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός)

Καλύτερος & Καλύτερη Τερματοφύλακας

Super League 2, Α’ Όμιλος

Γκαραβέλης Θανάσης (Νίκη Βόλου)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Γκέλιος Γιάννης (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Νοϊχάους Ντάνι (ΠΑΟΚ)

Super League

Στρακόσια Θωμάς (ΑΕΚ)

Καλύτερος Διαιτητής

Ευαγγέλου Άγγελος

Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού

Τζόλης Χρήστος (Μπριζ)

Καλύτερη Ελληνίδα εξωτερικού

Σαρρή Βεατρίκη (Μπέρμιγχαμ)

Καλύτερος Προπονητής ανά κατηγορία

Super League 2, Α’ Όμιλος

Αντωνόπουλος Γιώργος (Asteras AKTOR B’)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Βοσνιάδης Αλέκος (Καλαμάτα)

A’ Κατηγορία Γυναικών

Πατρικίδης Θανάσης (ΠΑΟΚ)

Super League

Νίκολιτς Μάρκο (ΑΕΚ)

Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη

Super League 2, Α’ Όμιλος

Εραμούσπε Ροντρίγκο (Ηρακλής)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Μορέιρα Αχμάντ (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Γκαγκανίτσα Μικέλα (ΠΑΟΚ)

Super League

Πινέδα Ορμπελίν (ΑΕΚ)

Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα

Super League 2, Α’ Όμιλος

Πέττας Ραφαήλ (Νίκη Βόλου)

Super League 2, Β’ Όμιλος

Τσέλιος Ηλίας (Καλαμάτα)

Α’ Κατηγορία Γυναικών

Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός)

Super League

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Ειδικές βραβεύσεις