Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Όλοι οι νικητές και οι νικήτριες
Αναλυτικά οι βραβεύσεις του ΠΣΑΠΠ (στα βραβεία του 2026 που αφορούν φυσικά στην περασμένη αγωνιστική περίοδο) σε επίπεδο ανδρών, γυναικών αλλά και στη Super League 2:
Καλύτερος Νέος & Καλύτερη Νέα
Super League 2, Α’ Όμιλος
Αλμύρας Χρήστος (Asteras AKTOR B’)
Super League 2, Β’ Όμιλος
Γκέζος Χρύσανθος (Ελλάς Σύρου)
A’ Κατηγορία Γυναικών
Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)
Super League
Κοντούρης Σωτήρης (Παναιτωλικός/Παναθηναϊκός)
Καλύτερος & Καλύτερη Τερματοφύλακας
Super League 2, Α’ Όμιλος
Γκαραβέλης Θανάσης (Νίκη Βόλου)
Super League 2, Β’ Όμιλος
Γκέλιος Γιάννης (Καλαμάτα)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Νοϊχάους Ντάνι (ΠΑΟΚ)
Super League
Στρακόσια Θωμάς (ΑΕΚ)
Καλύτερος Διαιτητής
Ευαγγέλου Άγγελος
Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού
Τζόλης Χρήστος (Μπριζ)
Καλύτερη Ελληνίδα εξωτερικού
Σαρρή Βεατρίκη (Μπέρμιγχαμ)
Καλύτερος Προπονητής ανά κατηγορία
Super League 2, Α’ Όμιλος
Αντωνόπουλος Γιώργος (Asteras AKTOR B’)
Super League 2, Β’ Όμιλος
Βοσνιάδης Αλέκος (Καλαμάτα)
A’ Κατηγορία Γυναικών
Πατρικίδης Θανάσης (ΠΑΟΚ)
Super League
Νίκολιτς Μάρκο (ΑΕΚ)
Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη
Super League 2, Α’ Όμιλος
Εραμούσπε Ροντρίγκο (Ηρακλής)
Super League 2, Β’ Όμιλος
Μορέιρα Αχμάντ (Καλαμάτα)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Γκαγκανίτσα Μικέλα (ΠΑΟΚ)
Super League
Πινέδα Ορμπελίν (ΑΕΚ)
Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα
Super League 2, Α’ Όμιλος
Πέττας Ραφαήλ (Νίκη Βόλου)
Super League 2, Β’ Όμιλος
Τσέλιος Ηλίας (Καλαμάτα)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Πούλιου Γρηγορία (Παναθηναϊκός)
Super League
Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
Ειδικές βραβεύσεις
- Ανδρέας Τεττέη για τον πανηγυρισμό του στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πλζεν, όταν και αφιέρωσε το γκολ του στον Μάριο, που δίνει τη μάχη του με μία σοβαρή ασθένεια
- Τάσος Χατζηγιοβάνης για το ποσό που δώρισε στον Δημήτρη, ο οποίος τελικώς και δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή
- Λάζαρος Ρότα για τους ανθρώπους που υποφέρουν σιωπηλά
- Ντόνι Φαν Ίπερεν για την επιμονή και το ψυχικό σθένος του
- Μιχάλης Μπακάκης, Δημήτρης Κολοβέτσιος, Χαρούλα Δημητρίου και Κωνσταντίνα Στράντζαλη για την αποχώρησή τους απ0ό την ενεργό δράση
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