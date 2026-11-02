Ο διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, βραβεύτηκε στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ για την κοινωνική του ευαισθησία και στην ομιλία του συγκινήθηκε και συγκίνησε.

Στο πλαίσιο της ετήσιας Γιορτής του ΠΣΑΠΠ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βραβεύτηκε για την κοινωνική του ευαισθησία, με αφορμή τη σημαντική δωρεά (12.500 ευρώ) που είχε κάνει για να καλύψει τα έξοδα της εγχείρησης του μικρού Δημήτρη, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Αυτή ήταν μία από τις πολλές φιλανθρωπικές ενέργειες που έχει κάνει ο διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ, ο οποίος στην ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου του συγκινήθηκε και συγκίνησε, καθώς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, λόγω της μεγάλης φόρτισης.

Οι δηλώσεις του Χατζηγιοβάνη

«Δεν έκανα την δωρεά αυτή για να προβληθώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί για να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Όθωνα – Δημήτρη, προχώρησα μόνο με μια σκέψη, ήμουν σε επαφή με την μητέρα του.

Δυστυχώς ο Δημήτρης έφυγε από την ζωή. Όσα μαθαίνω τις τελευταίες ημέρες με στενοχωρεί και με προβληματίζει αρκετά, αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας γιατί αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται την βοήθεια μας, μια οικογένεια που θα περνάει δύσκολα.

Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την έκβαση μιας ιστορίας όμως μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Πιστεύω πως το καλό νικάει πάντα και θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».