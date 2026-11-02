Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί τέσσερα γκολ σε 9 ματς και μόνο τη σεζόν 2022-23 είχε καλύτερη επίδοση.

Στον πρωταθλητισμό χρειάζεται διάρκεια και ισορροπία. Το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό, αρκεί και επιθετικά να έχεις αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό κάνεις έως τώρα στη Super League ό,τι χρειάζεται για να κατακτήσει την κορυφή.

Οι πράσινοι έχουν σκοράρει στα 8 από τα 9 τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και σε όσα σκόραραν νίκησαν. Δεν τα κατάφεραν μόνο στο Φάληρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μοιραία ηττήθηκαν. Στα υπόλοιπα ματς ο Παναθηναϊκός έχει βρει δίχτυα. Σημείωσε 20 γκολ σε 8 αγώνες, κάτι που σημαίνει 2,5 γκολ ανά παιχνίδι.

Οι παίκτες του Νίστρουπ δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το μηδέν στους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, την Κηφισιά και τον Αστέρα εντός και με τον Ολυμπιακό εκτός. Έχουν 4 γκολ παθητικό και τα 3 είναι στο ΟΑΚΑ. Αλλά σε ματς που σημείωσαν 11 γκολ. Οπότε μικρό το κακό. Προφανώς γι' αυτή την επίδοση, δεν έχουν παίξει ρόλο μόνο οι αμυντικοί. Όλοι είναι τακτικά πειθαρχημένοι κι επίσης και ο Πένια δήλωσε παρών όποτε χρειάστηκε.

Τα τέσσερα γκολ παθητικό είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση του Παναθηναϊκού αμυντικά εδώ και 30 χρόνια! Τη σεζόν 2022-23, ο Παναθηναϊκός είχε 2 γκολ παθητικό. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο είχε 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες και δέχθηκε γκολ στα ντέρμπι με ΑΕΚ (2-1 εντός) και ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-2). Την 11η αγωνιστική δέχθηκε γκολ τότε στο εκτός έδρας 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Το τριφύλλι είχε 4 γκολ παθητικό και τις εξής σεζόν: 1997-98, 2004-05, 2007-08. Αυτές τις τρεις περιόδους διεκδίκησε το πρωτάθλημα, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Τη σεζόν 2003-04 και 2009-10, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο είχε παθητικό 6 και 5 γκολ, αντίστοιχα. Φέτος έχει την καλύτερη άμυνα με τον Ολυμπιακό, που επίσης έχει δεχθεί 4 γκολ, αλλά έχει σημειώσει και 5 λιγότερα από το τριφύλλι (15 έναντι 20 της ομάδας του Νίστρουπ). Η ΑΕΚ έχει 21 γκολ υπέρ και 5 κατά και είναι κι αυτή με ματς λιγότερο στο +16 στη διαφορά των γκολ, όπως ο Παναθηναϊκός.

☘️🔊Εκσταση στο ΟΑΚΑ και χόρτο μαγικό με τους παίκτες στο φινάλε https://t.co/1ORgSCvjhM — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 1, 2026

Αναλυτικά οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού από τη σεζόν 1994-95, πάντα σε ό,τι αφορά μέχρι και τη διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής:

ΣΕΖΟΝ ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ.

1994-95: 27-6

1995-96: 17-5

1996-97: 18-5

1997-98: 21-4

1998-99: 19-9

1999-00: 20-5

2000-01: 14-5

2001-02: 21-12

2002-03: 10-8

2003-04: 16-6

2004-05: 17-4

2005-06: 12-8

2006-07: 14-9

2007-08: 17-4

2008-09: 14-9

2009-10: 18-5

2010-11: 14-7

2011-12: 23-7

2012-13: 9-7

2013-14: 11-10

2014-15: 11-8

2015-16: 15-6

2016-17: 15-5

2017-18: 8-6

2018-19: 14-6

2019-20: 8-14

2020-21: 7-8

2021-22: 15-9

2022-23: 15-2

2023-24: 29-5*

2024-25: 8-7

2025-26: 14-9

2026-27: 20-4

*Υπολογίζεται το 3-0 στα χαρτιά επί του Ολυμπιακού, λόγω του τραυματισμού του Χουάνκαρ.



