Ο Κένεθ Βάργκας δεν υπολογίζεται από τον τεχνικό της Καλαμάτας Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το ματς με τον Ηρακλή.

Μία σημαντική απουσία έχει η Καλαμάτα για το αυριανό ματς με με τον Ηρακλή.

Ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κένεθ Βάργκας. Ο 24χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ, ο οποίος είναι κομβικός παίκτης για την Καλαμάτα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Έτσι, έμεινε εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας: «Την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή (02/11, 19:30) στη Νίκαια, ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στην Αθήνα, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ».