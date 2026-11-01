Καλαμάτα: Ο Βάργκας εκτός με Ηρακλή
Μία σημαντική απουσία έχει η Καλαμάτα για το αυριανό ματς με με τον Ηρακλή.
Ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κένεθ Βάργκας. Ο 24χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ, ο οποίος είναι κομβικός παίκτης για την Καλαμάτα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Έτσι, έμεινε εκτός αποστολής.
Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας: «Την προετοιμασία της για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ηρακλή (02/11, 19:30) στη Νίκαια, ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα, για την 9η αγωνιστική της Super League.
Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στην Αθήνα, η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ».
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