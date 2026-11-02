Η Καλαμάτα προηγήθηκε στο 54' με τον Κουρμινόφσκι, ο «Γηραιός» ισοφάρισε τρία λεπτά αργότερα με τον Νανού σε ωραίο και συναρπαστικό ματς στη Νεάπολη.

Με ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Super League. Στη Νίκαια, Καλαμάτα και Ηρακλής πάλεψαν και με το παραπάνω φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας μετά το 1 γκολ που πέτυχε η κάθε ομάδα. Ένας βαθμός που αφήνει και ικανοποιημένους και δυσαρεστημένους και τους δύο αντιπάλους καθώς όσο εύκολα θα; μπορούσαν να κερδίσουν, θα μπορούσαν και να χάσουν.

Με τον βαθμό αυτό η Καλαμάτα έφτασε τους 11 και έπιασε την Κηφισιά, ενώ ο Ηρακλής τους 10 και έμεινε στην 9η θέση.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας κατέβασε την Καλαμάτα σε σύστημα 4-2-3-1 και τον Γκέλιο στο τέρμα, τον Καλουτσικίδη δεξί μπάκ, τον Αλόνσο αριστερό και τους Στρούγγη, Ροντρίγκες στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Καρεάσο και Πινέιρο και την τριάδα πίσω από τον Κουρμινόφσκι από αριστερά προς τα δεξιά αποτέλεσαν οι Μορέιρα, Χαμζά και Σίγκουρτσον.

Ο Βάλτερ Ματσάρι από την πλευρά του κατέβασε τον Ηρακλή με 3-4-3 και τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Βούρο, Πίνα και Τσάκλα στα στόπερ, τους Σόρια, Κράιντς, Σουρλή και Μανού στην μεσαία γραμμή και τους Σίλβα, Μάρκες και Μπαρθένας στην επίθεση.

Καλός ρυθμός, φάσεις, αλλά χωρίς γκολ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που είχε γρήγορο ρυθμό, είχε φάσεις, αλλά δεν είχε γκολ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και στο 9' έφτασαν κοντά στο γκολ, με τον Μάρκες να κάνει το σουτ στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο 21' ο Μορέιρα έκανε το γύρισμα, αλλά ο Κουρμινόφσκι να μην προλαβαίνει την μπάλα από εξαιρετική θέση και μπορεί να μην υπήρξε τελική, αλλά σίγουρα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη για τους γηπεδούχους. Οι Μεσσήνιοι και στο 40' έχασαν καλή ευκαιρία για γκολ, με τον Νανοιύ να προλαβαίνει και να διώχνει την μπάλα στο πλασέ του Χάμζα, με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Εξαιρετικό το δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος το θέαμα ήταν ακόμα καλύτερο με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή να πετυχαίνουν από ένα γκολ και να χάνουν μεγάλες ευκαιρίες για περισσότερα, με τον ρυθμό να είναι στο μεγαλύτερο μέρος, πολύ γρήγορος.

Πρώτα έκοψε άθελά του σίγουρο γκολ και μετά σκόραρε ο Κουρμινόφσκι

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και στο 52' έφτασαν μια ανάσα από το 1-0, με τον Σίγκουρτσον να κάνει το σουτ και τον Κουρμινόφσκι άθελά του να βρίσκει την μπάλα και να την στέλνει άουτ πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα του Ηρακλή. Δύο λεπτά αργότερα όμως οι Μεσσήνιοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Κουρμινόφσκι να παίρνει το ριμπάουντ από την απόκρουση του Αθανασιάδη στο σουτ του Χάμζα και από μοιραίος να γίνεται λυτρωτής κάνοντας το 1-0.

Άμεση η αντίδραση του Ηρακλή

Πριν καν προλάβουν οι γηπεδούχοι να πανηγυρίσουν, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 57' μετά από γέμισμα ο Χάμζα έκανε τραγικό λάθος, η μπάλα έφτασε στον Νανού και αυτός με σουτ νίκησε τον Γκέλιο διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Μεγάλες ευκαιρίες χωρίς να μπει γκολ με το 1-1 να μένει ως το τέλος

Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος του αγώνα, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ που θα τους έδινε προβάδισμα νίκης, χωρίς να το καταφέρουν, χάνοντας ωστόσο σημαντικές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι απείλησαν με ωραίο σουτ του Μορέιρα στο 63' και οι φιλοξενούμενοι στο 78' και 79' με τους Ροντρίγκες και Μπολίβα να διώχνουν πάνω στην γραμμή τις προσπάθειες του Χρόμαντα.

ΜVP: Ο Κουρμινόφσκι με το γκολ που πέτυχε, αλλά και την συνολική του παρουσία θα μπορούσε να είναι άνετα ο MVP της αναμέτρησης.

Στο ύψος του: Στάθηκε ο Νανού που ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Μορέιρα για τους γηπεδούχους.

Αδύναμος κρίκος: Σε ένα ωραίο παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες προσπάθησαν για το καλύτερο θα ήταν άδικο να βάλουμε πως κάποιος ήταν αδύναμος κρίκος.

Γκάφα: Την έκανε ο Χάμζα στην φάση του 1-1 όταν δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα και ο Νανού ισοφάρισε. Θα λέγαμε πως ήταν και του Κουρμινόφσκι που έδιωξε σαν αμυντικός, αλλά δεν το ήθελε και επίσης δύο λεπτά μετά σκόραρε...

Το ταμείο του Gazzetta: Ωραίο παιχνίδι με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή να παλεύουν για τη νίκη. Το 1-1 είναι δίκαιο, καθώς με την ίδια ευκολία που κάποια ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε και να χάσει.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Αλόνσο (46' Χατζηθεοδωρίδης), Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καλουτσικίδης, Πινέιρο (79' Μιράντα), Καρεάσο (46' Ντιαρά), Χάμζα (74' Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (64' Μπολίβαρ)

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Τσάκλα, Σόρια, Κράιντς, Σουρλής (81' Μιρ), Νανού, Σίλβα (74' Χρόμαντα), Μπάρθενας (46' Νιζέτ), Πέδρο Μάρκες