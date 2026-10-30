Ηρακλής: «Απαγορεύεται η οργανωμένη και η μετακίνηση των φιλάθλων μας στη Νίκαια»
Μετά το... πολυσυζητημένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Ηρακλής ηττήθηκε και από την Κηφισιά Tutu Deals και συνεπώς χρειάζεται την επιστροφή στις νίκες, στο ερχόμενο παιχνίδι, με την Καλαμάτα, στη Νίκαια. O Γηραιός δεν θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του, καθώς όπως ανακοίνωσε απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μετακίνηση των φιλάθλων του.
Φυσικά, αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο, καθώς παρά την πρόθεση της Μαύρης Θύελλας να δίνει εισιτήρια αυτό δεν επιτρέπεται στη Νεάπολη, βάσει της συμβατκής της υποχρέωσης με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή
«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια, δεν θα διατεθούν εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας.
Παράλληλα, απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ηρακλή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση».
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