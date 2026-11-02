Καλαμάτα - Ηρακλής 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Καλαμάτα και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στη Νεάπολη σε ένα ωραίο παιχνίδι.
Στο 54' οι Μεσσήνιοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με σουτ του Κουρμινόφσκι από κοντά κι αφού ο Πολωνός φορ πήρε το... ριμπάουντ από την απόκρουση του Αθανασιάδη στο σουτ του Χάμζα.
Η χαρά των τυπικά γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, αφού στο 57' έπειτα από γέμισμα ο Χάμζα έκανε λάθος, η μπάλα έφτασε στον Νανού και αυτός με σουτ νίκησε τον Γκέλιο διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Δείτε τα highlights του αγώνα
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