Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διαθέτουν δύο σεσημασμένους εκτελεστές τους Σίριλ Ντέσερς και Λούκα Γιόβιτς και το ντέρμπι ασφαλώς μπορεί να κριθεί από την απόδοσή τους.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ (1/11, 19:30-Live από το Gazzetta), ο Σίριλ Ντέσερς εναντίον του Λούκα Γιόβιτς.

Το τριφύλλι και η Ένωση έχουν την ευλογία να διαθέτουν δύο elite επιθετικούς και με τη συνδρομή του Wyscout θ' αναλύσουμε τα πεπραγμένα τους έως τώρα στην τρέχουσα σεζόν. Τους χωρίζουν τρία χρόνια. Ο Ντέσερς γεννήθηκε στις 8/12/94, είναι δεξιοπόδαρος κι έχει ύψος 1.85. Με σπουδαία καριέρα σε Ρέιντζερς, Φέγενορντ, Ουτρέχτη, Γκενκ, Χέρακλες, Μπρέντα, Λόκερεν, Κρεμονέζε.

Με την ολλανδική ομάδα έκανε θραύση στο Conference League (και συνεχίζει με τους πράσινους, όπου πλέον είναι στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης), τη σεζόν 2021-22. Με δέκα γκολ οδήγησε την ομάδα του στον τελικό και ηττήθηκε από τη Ρόμα.

Πρώτος σκόρερ τρεις φορές στις διοργανώσεις που συμμετείχε. Στο Conference τη σεζόν που αναφέραμε, στην Ολλανδία την περίοδο 2019-20 με 15 γκολ και μάλιστα με τη φανέλα της Χέρακλες και στο πρωτάθλημα Σκωτίας με τη Ρέιντζερς τη σεζόν 2024-25, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό μετά την πώληση του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ. Να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς πριν έρθει στο τριφύλλι, απασχόλησε πολύ σοβαρά την ΑΕΚ, η οποία τελικά πήρε τον Γιόβιτς!

Ένα πολυβόλο με 175 γκολ σε 418 ματς σε συλλογικό επίπεδο, ενώ έχει και 3 γκολ σε 11 παιχνίδια με την εθνική Νιγηρίας.

Για τον Λούκα Γιόβιτς, μιλάει το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στις 23/12/97, είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,82. Με 56 ματς και 12 γκολ στην εθνική Σερβίας. Με τεράστια καριέρα σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Φιορεντίνα, Μίλαν, Μπενφίκα, Ερυθρό Αστέρα και 114 γκολ σε 368 ματς σε συλλογικό επίπεδο. Αν και δεν έπαιξε στο δεύτερο μισό, αφού πήγε δανεικός στην Άιντραχτ, ήταν μέλος της Ρεάλ το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2020-21, όπου η Βασίλισσα κατέκτησε το Champions League. Έχει κατακτήσει πρωτάθλημα σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπελλο Γερμανίας, Σούπερ Καπ Ισπανίας και Ιταλίας.

Ντέσερς εναντίον ΑΕΚ

Ο Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού την Κυριακή 1η Νοεμβρίου θα κοντράρει την ΑΕΚ για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε επίσημο ματς, αλλά πρώτη φορά ενδεχομένως θα είναι τόσο κομβικός. Την περασμένη σεζόν έπαιξε μόνο μία φορά εναντίον της Ένωσης και ελάχιστα λεπτά για ν' αξιολογηθεί.

Στο ματς της Λεωφόρου στον πρώτο γύρο μπήκε στο 86' αντί του Τσιριβέγια, με την ΑΕΚ να επικρατεί στο φινάλε 3-2. Στον δεύτερο γύρο και στα playoffs, ήταν νοκ άουτ, λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Είχε, πάντως κι ένα φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022, όταν νικήθηκε σ' εκτέλεση πέναλτι από τον Αθανασιάδη και σε δύο ακόμα περιπτώσεις. Είχε επίσης και μία διαμάχη με τον τότε παίκτη της ΑΕΚ Γιώργο Τζαβέλλα.

Ο Γιόβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ ακούει Παναθηναϊκό και αφηνιάζει. Σε τέσσερα ματς μετράει 3 νίκες και μία ισοπαλία. Το 0-0 στη Λεωφόρο για τα playoffs.

Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια έβαλε τη σφραγίδα του φαρδιά πλατιά. Στις 30/11/25 πριν από 11 μήνες έκανε χατ τρικ στη νίκη της ΑΕΚ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού με 3-2.

Στις 18/1/25 πέτυχε και τα 4 γκολ στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ με 4-0!

Στις 10/5/26 στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική των playoffs δεν σκόραρε. Αλλά στο 93' με μία απίθανη ασίστ με το κεφάλι, έστρωσε στον Ζοάο Μάριο για το γκολ τίτλου της Ένωσης και το τελικό 2-1.

Ντέσερς εναντίον Γιόβιτς

Αν μη τι άλλο, είναι δύο... σεσημασμένοι γκολτζήδες. Δύο παίκτες, οι οποίοι φυσικά και όταν είναι στο χορτάρι την ίδια στιγμή με Τεττέ και Βάργκα, μπορούν να διαλύσουν κάθε ελληνική άμυνα. Κι ευρωπαϊκή μέχρι ένα επίπεδο.

Ο Ντέσερς ουσιαστικά φέτος συστήνεται σε όλο το ελληνικό κοινό, σε όσους φυσικά δεν τον γνώριζαν. Σταδιακά και μετά τον σοβαρό του τραυματισμό γίνεται ο παίκτης κλειδί για τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Το είχαμε τονίσει πριν ακόμα κάνει την πρώτη του συμμετοχή για φέτος, ότι θα είναι κομβικός για να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός τον μεγάλο του στόχο.

Μέχρι στιγμής ο Ντέσερς έχει 3 γκολ στο πρωτάθλημα, 9 με το Conference σε προκριματικά και League Phase. Sth Super League έχει μέσο όρο σε 8 αγωνιστικές 43,4 λεπτά συμμετοχής και σκοράρει 0.4 γκολ ανά παιχνίδι. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, ο 31χρονος Νιγηριανός φορ σε όλες τις διοργανώσεις έχει 9 γκολ σε 14 ματς.

Ο Γιόβιτς έχει 73,7 λεπτά συμμετοχή ανά ματς στο πρωτάθλημα και σκοράρει 0,6 γκολ. Αυτή τη στιγμή έχει 4 γκολ. Με την Ευρώπη και το Κύπελλο έχει 7 γκολ σε 14 επίσης συμμετοχές.

Ας δούμε, σύμφωνα με το Wyscout και ορισμένα ακόμα στατιστικά στοιχεία των δύο παικτών.

Ο Γιόβιτς είναι 7ος σε xGoals με 3,38 και 546 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ντέσερς είναι 1ος με 4,55 xGoals σε 326 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σέρβος είναι 12ος σε xGoasl και ασίστ με 3,68.

Ο Ντέσερς είναι 4ος Ντέσερς σε xGoals και ασίστ με 4.95.

Στα τελειώματα ο Ντέσερς είναι 4ος με 19 (ουσιαστικά τρίτος με Λιβάι Γκαρσία, Ζίβκοβιτς, Πόμπο που έχουν τα ίδια και πίσω από Ζότα Σίλβα, Τεττέη). Ο Γιόβιτς είναι 15ος με 16.

Στα τελειώματα ανά 90 λεπτά συμμετοχής, όμως, ο Ντέσερς είναι 1ος με 5,25! Ο Σέρβος killer της ΑΕΚ είναι 15ος με 2,64.

Στις τελικές εντός εστίας, ο Γιόβιτς είναι 7ος με 50%. Ο Ντέσερς είναι 14ος με ποσοστό 42,11%.

Στις κεφαλιές είναι 5ος ο Γιόβιτς με 7, 12ος ο Ντέσερς με 4.

Στις επαφές στη μεγάλη περιοχή είναι 8ος ο Ντέσερς με 25. Στη 15η θέση βρίσκεται με 23 ο Γιόβιτς (πρώτος ο Εντιαγέ του ΠΑΟΚ με 47 και στην πεντάδα είναι τρεις πράσινοι Λιβάι 39, Τεττέη 37, Αντίνο 32, στις 36 είναι ο Ζότα Σίλβα του Ολυμπιακού).

Ανά 90 λεπτά συμμετοχής 2ος σε τελικές εντός περιοχής είναι ο Ντέσερς με 6,9 και στην 20ή θέση ο Γιόβιτς με 3.79, όσες έχει κι ένας άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ταμπόρδα.

Οι αριθμοί φυσικά απλά πιστοποιούν ένα μέρος των ικανοτήτων των δύο παικτών. Ντέσερς και Γιόβιτς θα είναι καθοριστικοί στο ντέρμπι. Θα είναι καθοριστικοί για τις ομάδες τους όλη τη σεζόν. Από τη δική τους απόδοση σε έναν μεγάλο βαθμό θα κριθεί αν θα επιτευχθεί ο μεγάλος τους στόχος που είναι το πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη τέτοιους φορ. Όπως είναι και ο Ελ Καμπί, ο οποίος στάθηκε πολύ άτυχος.

