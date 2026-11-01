Για άλλη μία αναμέτρηση - 2η συνεχόμενη - ο Ολυμπιακός πήρε γκολ από στατική του φάση και αυτό ήταν στο Κηφισιά - Ολυμπιακός (2-3).

Συνεχίζεται η αποτελεσματικότητα της ομάδας του Ολυμπιακού στο σκέλος των στατικών φάσεων. Μπορεί να δυσκολεύτηκε για τα καλά απέναντι στην Κηφισιά στο 2-3 του Σαββάτου, ωστόσο για άλλη μία αναμέτρηση - δεύτερη διαδοχική μετά το Μαρκό - Ολυμπιακός - οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τέρμα από στατική μπάλα.

Ως εκ τούτου έχουν πλέον 5 γκολ από φάουλ ή κόρνερ σε αυτό το διάστημα των 9 αγώνων με νίκες. Ένα σερί που ξεκίνησε αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ με 0-1 και καλά κρατεί μετά το διπλό στη Λεωφόρο.

Τα γκολ από στατικές φάσεις στα τελευταία ματς του Ολυμπιακού

Με Γιαγκελόνια: Κόρνερ του Τσικίνιο στο 1-1 του Γκονζάλες

Με Παναθηναϊκό: Φάουλ του Φορτούνη πριν το το 1-0 του Ρέτσου

Με Μαρσέιγ: Από κομπίνα μετά από κόρνερ του Τσικίνιο του 0-1 του Έσε

Με Μαρκό: Από το κόρνερ του Πουέρτα το 0-2 του Κάρμο

Με Κηφισιά: Από το κόρνερ του Τσικίνιο το 0-2 με κεφαλιά από τον Μάριους

Τα γκολ από τους παίκτες που εκτέλεσαν τις στατικές φάσεις

3 γκολ από εκτελέσεις του Τσικίνιο

1 γκολ από εκτέλεση του Φορτούνη

1 γκολ από εκτέλεση του Πουέρτα

Οι 9 σερί νίκες του Ολυμπιακού