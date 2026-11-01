Ολυμπιακός: Ο δείκτης των γκολ από στατικές φάσεις ανέβηκε κι άλλο
- Τα γκολ από στατικές φάσεις στα τελευταία ματς του Ολυμπιακού
- Τα γκολ από τους παίκτες που εκτέλεσαν τις στατικές φάσεις
- Οι 9 σερί νίκες του Ολυμπιακού
Συνεχίζεται η αποτελεσματικότητα της ομάδας του Ολυμπιακού στο σκέλος των στατικών φάσεων. Μπορεί να δυσκολεύτηκε για τα καλά απέναντι στην Κηφισιά στο 2-3 του Σαββάτου, ωστόσο για άλλη μία αναμέτρηση - δεύτερη διαδοχική μετά το Μαρκό - Ολυμπιακός - οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τέρμα από στατική μπάλα.
Ως εκ τούτου έχουν πλέον 5 γκολ από φάουλ ή κόρνερ σε αυτό το διάστημα των 9 αγώνων με νίκες. Ένα σερί που ξεκίνησε αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ με 0-1 και καλά κρατεί μετά το διπλό στη Λεωφόρο.
Τα γκολ από στατικές φάσεις στα τελευταία ματς του Ολυμπιακού
- Με Γιαγκελόνια: Κόρνερ του Τσικίνιο στο 1-1 του Γκονζάλες
- Με Παναθηναϊκό: Φάουλ του Φορτούνη πριν το το 1-0 του Ρέτσου
- Με Μαρσέιγ: Από κομπίνα μετά από κόρνερ του Τσικίνιο του 0-1 του Έσε
- Με Μαρκό: Από το κόρνερ του Πουέρτα το 0-2 του Κάρμο
- Με Κηφισιά: Από το κόρνερ του Τσικίνιο το 0-2 με κεφαλιά από τον Μάριους
Τα γκολ από τους παίκτες που εκτέλεσαν τις στατικές φάσεις
- 3 γκολ από εκτελέσεις του Τσικίνιο
- 1 γκολ από εκτέλεση του Φορτούνη
- 1 γκολ από εκτέλεση του Πουέρτα
Οι 9 σερί νίκες του Ολυμπιακού
- Με Γιαγκελόνια (2-1)
- Με Λεβαδειακό (0-1)
- Με Παναθηναϊκό (1-0)
- Με Μαρσέιγ (0-1)
- Με Παναιτωλικό (0-2)
- Με Σπάρτα Πράγας (1-0)
- Με Καλαμάτα (5-0)
- Με Μαρκό (0-2)
- Με Κηφισιά (2-3)
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