Παναθηναϊκός: Το στατιστικό που δείχνει την κινητικότητα που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του «τριφυλλιού»
Σε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσίασε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES καταπιάστηκε με τις ομάδες των οποίων οι παίκτες κάνουν τα περισσότερα off ball runs, δηλαδή τις περισσότερες κινήσεις χωρίς τη μπάλα στη διάρκεια ενός 90λεπτου.
Μέσα στη λίστα αυτή, που περιείχε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκτός από τα πέντε μεγάλα, βρέθηκε και ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ, το επιθετικό ποδόσφαιρο του οποίου επιτάσσει τη μόνιμη κίνηση των ποδοσφαιριστών του για να ανοίγονται διάδρομοι και να γίνονται συνδυασμοί.
Οι «πράσινοι» είναι στην 9η θέση της σχετικής λίστας μαζί με τη Μάλμε, αφού κατά μέσο όρο κάθε ποδοσφαιριστής τους κάνει κατά μέσο όρο 27 κινήσεις χωρίς τη μπάλα, ένα νούμερο ιδιαίτερα εντυπωσιακό, που δείχνει παράλληλα και πόσο απαιτητικό είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Δανού κόουτς.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπόντο/Γκλιμτ με 32,1, που όσοι την έχουν δει, έχουν πάρει μία πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που παίζει.
Η λίστα του CIES με τον Παναθηναϊκό στην 9η θεση
Most dynamic playing styles in Europe's non-big 5⃣ top divisions, by off-ball runs per player & 90' (@SkillCorner) 🥇 #BodoGlimt 🇳🇴 32.1 🥈 #Hammarby 🇸🇪 29.7 🥉 #STVV 🇧🇪 28.8 #DynamoKyiv 🇺🇦 #CelticFC 🏴 #Feyenoord 🇳🇱 #SKRapid 🇦🇹 #AFCAjax 🇳🇱 #MoldeFK 🇳🇴 #PAOFC 🇬🇷— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 31, 2026
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