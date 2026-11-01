Η οικονομική διαφορά στα ρόστερ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ και οι ακριβότεροι παίκτες των δύο αντιπάλων του ντέρμπι.

Το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της φετινής σεζόν πλησιάζει, καθώς σήμερα (1/11, 19:30, Live στο Gazzetta) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του θέλουν ακόμα ένα τρίποντο για να αυξήσουν τη διαφορά τους από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στο -2 από την κορυφή. Από την άλλη, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα αναζητήσει το «διπλό» στην έδρα των Πρασίνων προκειμένου να συνεχίσει το αήττητο σερί του φέτος στη διοργάνωση.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες, που έχουν αμφότερες πολύ ανανεωμένα ρόστερ σε σχέση με την τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Μάιο.

Ποια είναι, όμως, τα οικονομικά δεδομένα για τους δύο αντιπάλους;



Η Χρηματιστηριακή Αξία των Δύο Ομάδων

Ρίχνοντας μια ματιά στα επίσημα στοιχεία του Transfermarkt, διαπιστώνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που υπερτερεί ελαφρώς σε επίπεδο συνολικής χρηματιστηριακής αξίας στο ρόστερ του, καθώς το νούμερο αυτό ανέρχεται στα 126 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ διαθέτει ένα σύνολο του οποίου η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται στα 86 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας πλατφόρμας, η χρηματιστηριακή αξία στα ρόστερ και των δύο ομάδων έχει αυξηθεί σε σχέση με τη σεζόν 2024/25, με το Τριφύλλι να σημειώνει τη σημαντικότερη άνοδο, λόγω των μεταγραφών που έκανε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι 3 πιο ακριβοί παίκτες ανά ομάδα

Όσον αφορά τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, στην κορυφή της σχετικής λίστας με τους πιο ακριβούς παίκτες του βρίσκεται ο άτυχος Αζεντίν Ουναΐ, που θα τον δούμε ξανά πιθανότατα στα playoffs και του οποίου η αξία φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά, ακολουθούν οι Σαλάχ-Εντίν και Ιμράν Λούζα, που αποτιμώνται στα 10 εκατομμύρια ευρώ έκαστος.

Στην Ένωση τώρα, το πιο ακριβό μέλος της σύμφωνα με το Transfermarkt είναι ο Λούκα Γιόβιτς, με την αξία του Σέρβου σέντερ φορ να ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Λόβρο Μάγερ που φαίνεται να κοστίζει 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν δύο παίκτες που ισοβαθμούν στα 6 εκατομμύρια ευρώ, οι Μουκουντί και Κάιρινεν.



Η σύγκριση στις πιθανές ενδεκάδες των δύο αντιπάλων

Το 4-2-3-1 φαίνεται πως υπερισχύει στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Δανός θα ξεκινήσει με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια και Σαλάχ-Εντίν η τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα ξεκινήσει τους Κάνγκουα και Καμάρα, ενώ στην επίθεση αναμένεται να επιλέξει τους Ταμπόρδα και Αντίνο, με τον Τεττέη να βρίσκεται σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ντέσερς.

Όσον αφορά τις πιθανές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στα μετόπισθεν. Δυάδα στο κέντρο με τους Μαρίν και Βιτάλις, ενώ μπροστά θα βρίσκονται οι Κοϊτά, Γιόβιτς, Μάγερ και μοναδικός προωθημένος ο Βάργκα στο 4-2-3-1 του Σέρβου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt, η συνολική χρηματιστηριακή αξία της πιθανής ενδεκάδας με την οποία θα ξεκινήσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανέρχεται στα 64,30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παίκτες που πιθανότατα θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς κοστίζουν συνολικά 55 εκατομμύρια ευρώ.



