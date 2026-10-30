Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το φαβορί του ντέρμπι σύμφωνα με το Football Meets Data
Το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν (2026-2027) βρίσκεται προ των πυλών, καθώς την Κυριακή (1/11, 19:30, Live στο Gazzetta) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superleague.
Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή πορεία τους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του να ψάχνουν 2η νίκη σε ντέρμπι, μετά το 3-1 επί του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά η Ένωση θα αναζητήσει ένα διπλό-δήλωση τίτλου, ούσα στο -4 από την κορυφή, αλλά με αγώνα λιγότερο.
Το παιχνίδι αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και οι προβλέψεις είναι δύσκολες, κάτι που φαίνεται ακόμη και από τις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Ο υπερυπολογιστής έχει... μοιράσει τις πιθανότητες, δίνοντας ως φαβορί νίκης τους Πράσινους με 39%, έναντι 35% του Δικέφαλου, ενώ το ενδεχόμενο ισοπαλίας συγκεντρώνει 26%.
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