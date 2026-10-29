Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το «παρών» στην προπόνηση των «πρασίνων», μετά τη νίκη επί του Άρη. Οι συζητήσεις που έκανε.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί τη επομένη της νίκης επί του Άρη με 2-1 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την οποία σχεδόν σφράγισαν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος των «πρασίνων», Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος συνομίλησε τόσο με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη όσο και με τον προπονητή του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ. Είχε επίσης κατ’ ιδίαν επαφές και με ποδοσφαιριστές της ομάδας. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν το πολύ σημαντικό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά το πρόγραμμα, οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, ως είθισται την επομένη της αναμέτρησης. Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον Άρη έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, στατικές φάσεις και τελειώματα.