Ο Ελμίν Ραστόντερ έκανε το χτύπημα της... κόμπρας για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν, πήρε τα εύσημα από τον προπονητή και διεκδικεί συνεχώς περισσότερες ευκαιρίες.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε απέναντι στον Άρη έχοντας δέκα αλλαγές, το μεγαλύτερη ροτέισον που έχει κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, από ματς σε ματς τη φετινή σεζόν και κατόρθωσε να επικρατήσει των «κιτρίνων» με 2-1, έστω κι αν ίδρωσε, αφού χρειάστηκε το γκολ του Ελμίν Ραστόντερ στο 89ο λεπτό για να πάρει τη νίκη.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν έτσι να κάνουν το 3/3 και να παραμείνουν στην κορυφή της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος μαζί με τον Ολυμπιακό. Έτσι, έχουν στην ουσία σχεδόν εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα, κάτι που σημαίνει ότι θα πάνε απευθείας στα προημιτελικά και θα αποφύγουν την ενδιάμεση φάση.

Ο υψηλόσωμος φορ ήταν, μαζί με τον Κοντούρη και τον Κάτρη, εκείνοι που ξεχώρισαν από τους παίκτες που πήραν ευκαιρία στο χθεσινό ματς, όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

«Είμαι ικανοποιημένος για τους παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ. Τον Κάτρη τον Κοντούρη και τον Ραστόντερ. Περιμένουν υπομονετικά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο».

Μπορεί ο 25χρονος φορ να είναι μόλις ο τέταρτος φορ στην ιεραρχία των «πράσινων», ωστόσο τιμάει το... ψωμί του και με το παραπάνω.

Η «κόμπρα» χτυπάει μία φορά κάθε 130 λεπτά κι αυτό δεν είναι λίγο

Ο Νίστρουπ δεν έδωσε τυχαία το «respect» του στον νεαρό επιθετικό (και τους δύο Έλληνες παίκτες) για τη χθεσινή του απόδοση και τη στάση που έχει εν γένει. Ο Δανός τεχνικός έχει εκτιμήσει ότι πρόκειται για έναν πολύ εργατικό τύπο, ο οποίος αποδέχθηκε τον ρόλο που θα έχει και τη θέση του στην ιεραρχία, δεν γκρινιάζει για τον χρόνο συμμετοχής του και διεκδικεί παραπάνω από την εικόνα του σε προπονήσεις και αγώνες.

Δεν είναι τυχαία πως ο προπονητής του «τριφυλλιού» προσπαθεί να του δίνει πάντα λίγα λεπτά, παρ' ότι όντας τέταρτος στη σειρά, αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Στα 19 ματς που έχει δώσει μέχρι στιγμής φέτος ο Παναθηναϊκός εκείνος έχει πατήσει χορτάρι στα 15 μένοντας στον πάγκο μονάχα στο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, στα δύο με Ολυμπιακό και Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα και σε κείνο με την Κηφισιά στο Κύπελλο. Σημειωτέον, ήταν και σ' αυτά στην αποστολή όντας διαθέσιμος σε όλα τα παιχνίδια.

Απ' αυτά τα 15 ματς έχει ξεκινήσει μόλις τα τέσσερα. Δύο στο Κύπελλο, το χθεσινό με τον Άρη και κείνο με τη Νίκη Βόλου και τα δύο ευρωπαϊκά με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αν κάνει κάποιος το ταμείο του χρόνου συμμετοχής του 25χρονου ποδοσφαιριστή θα δει πως εκείνος έχει πατήσει χορτάρι για 523 λεπτά συνολικά.

Με μία απλή διαίρεση βλέπουμε πως εκείνος έχει παίξει στα ματς που αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 34,9 λεπτά. Σίγουρα αυτός είναι ένας χρόνος που δεν είναι εύκολο να δείξεις πράγματα.

Για πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλες φορές μπαίνεις και το ματς έχει κριθεί, οπότε οι στροφές της ομάδας έχουν πέσει. Άλλες μπορεί να μην έχεις την ευκαιρία, γιατί δεν σου πάει το ματς και είναι λίγος ο χρόνος.

Αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός πως εκείνος έχει καταφέρει να σκοράρει τέσσερα τέρματα στον χρόνο αυτό, δηλαδή ένα τέρμα κάθε 130,8 λεπτά. Μπορεί να μην φαίνεται εντυπωσιακή η αναλογία, αλλά αν λάβουμε υπόψιν τα προηγούμενα κατανοούμε την αξία που έχει.

Επίσης μπορεί τα γκολ του με την Καϊράτ στο Αλμάτι και με την Κηφισιά εντός στο πρωτάθλημα να ήταν... αδιάφορα, αφού έκαναν το 0-5 και το 3-1 αντίστοιχα, ωστόσο με τα άλλα δύο τέρματα έκρινε αποτέλεσμα. Με τον Άρη χθες έφερε τη νίκη ενώ με την Πάκσι εντός έκανε το 2-2 κι έφερε μία πρόκριση. Δεν ήταν και εύκολο να γίνει διαφορετικά, αφού η συντριπτική πλειονότητα του χρόνου που έχει πάρει, είναι με την ομάδα να κερδίζει.

Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε πως εκείνος είναι και... οικονομικός, αφού έχει καταφέρει να σκοράρει τα γκολ του αυτά μέσα από μόλις 14 εκτελέσεις, κοινώς βάζει ένα γκολ κάθε 3,5 σουτ ενώ μέχρι τώρα έχει σημειώσει και 1,21 γκολ πάνω από το αναμενόμενο, αφού τα xG των ευκαιριών του αντιστοιχούν σε 2,79, σύμφωνα με την κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout, ενώ εκείνος έχει βάλει τέσσερα.

Φυσικά, όλα αυτά δεν είναι περίεργα. Μην ξεχνάμε πως ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι πλήρωσε 3,5 εκατ. ευρώ για να τον φέρει από την Τουν, έναν παίκτη που ήταν ο πρώτος σκόρερ της πρωταθλήτριας Ελβετίας με 13 τέρματα και τέταρτος σκόρερ γενικά στη λίγκα γενικά.

Ο Ελμίν Ραστόντερ θέλει να παίζει παραπάνω και το διατρανώνει με την εικόνα του στο γήπεδο τόσο στις ολιγόλεπτες συμμετοχές, που έκανε κατά κύριο λόγο, όσο και σε κείνα που βρέθηκε στην ενδεκάδα.

Ο Νίστρουπ τον επιβραβεύει δίνοντάς του ευκαιρίες, όταν εκείνος κρίνει ότι μπορεί κι εκείνο που μένει να δούμε είναι αν θα καταφέρει ο υψηλόσωμος φορ με τη δουλειά του και την απόδοσή του να αναρριχηθεί στην ιεραρχία των φορ, όπου έχει να αντιμετωπίσει παίκτες, όπως ο Τεττέη, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Ντέσερς.