Ο Ετιέν Καμαρά στο Πανθεσσαλικό ήταν σχεδόν αλάνθαστος και βοήθησε και στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο Ετιέν Καμαρά στο Πανθεσσαλικό έκανε ενδεχομένως την καλύτερή εμφάνισή του μέχρι στιγμής με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο 23χρονος (30/3/03) Γάλλος χαφ του τριφυλλιού κόντρα στον Βόλο ELABET ήταν σχεδόν αλάνθαστος. Ο ρόλος του δεν είναι να κάνει το παιχνίδι, όταν πιο μπροστά υπάρχουν μέσοι και επιθετικοί σαφώς πιο δημιουργικοί. Η δουλειά του είναι να κρατάει την ισορροπία στις γραμμές, να μην υπάρχουν χώροι, ώστε να γίνει ο αντίπαλος επικίνδυνος στην μετάβαση και σ' αυτό το κομμάτι στο Πανθεσσαλικό πήρε άριστα.

Ήταν στους κορυφαίους σε απόδοση παίκτες του Παναθηναϊκού και βοήθησε κι επιθετικά. Είχε 5 πάσες κλειδιά και συνολικά 91 στις 100 επιτυχημένες πάσες (ποσοστό 91%). Το εκπληκτικό, όμως, είναι ότι είχε 71 στις 80 επιτυχημένες πάσες στο αντίπαλο μισό (89%).

Βοήθησε να μην πουλάει ο Παναθηναϊκός τη μπάλα και να είναι ευάλωτος σε αντεπιθέσεις, αλλά και στο να κυκλοφορεί σωστά η μπάλα έξω από την περιοχή των γηπεδούχων.

Στο μισό του Παναθηναϊκού ήταν άψογος με 20 στις 20 πάσες. Είχε επίσης δύο επιτυχημένα γεμίσματα, το ένα ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Φαν Ντρόνγκελεν, την κεφαλιά του οποίου απέκρουσε ο Σιαμπάνης και 6 στις 8 επιτυχημένες μακρινές μπαλιές. Ο Καμαρά, παράλληλα, μέτρησε 2 στις 2 ντρίμπλες. Στο έδαφος είχε 5 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες και στον αέρα, λόγω και του 1,90 που είναι το ύψος του, είχε 2 στις 2 κερδισμένες μονομαχίες.

Ο Καμαρά έως τώρα έχει παίξει στα 16 από τα 18 επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και είναι προφανές ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον εμπιστεύεται. Ο νεαρός αριστεροπόδαρος Γάλλος (με καταγωγή από τη Γουινέα) αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Σαρλερουά με ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ και υπέγραψε έως το 2030.

Αυτή τη στιγμή είναι 5ος πράσινος σε χρόνο συμμετοχής με 1.290 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Περισσότερα λεπτά από τον Καμαρά έχουν μόνο οι Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος. Ένα νέος παίκτης που χωρίς να έχει προσαρμοστεί στο 100%, ήδη φέρνει ισορροπία στον Παναθηναϊκό.