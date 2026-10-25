Ούτε η κούραση, ούτε το πούλμαν του Βόλου, ούτε η βροχή σταμάτησαν το πρωτοπόρο τρένο του Παναθηναϊκού!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για το πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Πανθεσσαλικό στο πιο δύσκολο ματς μετά το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής στην Αθήνα μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ την Πέμπτη και πτήση επτά ωρών από την άλλη άκρη της γης. Το απόγευμα του Σαββάτου ξαναμπήκε στο αεροπλάνο για την Νέα Αγχίαλο και έπειτα οδικώς για τον Βόλο. Τα επίπεδα της κούρασης χτύπησαν... κόκκινο, η ταλαιπωρία από το ταξίδι στο Καζακστάν ήταν μεγάλη και η αποψινή αναμέτρηση βάσει των συνθηκών ήταν η πιο δύσκολη, η πιο ζόρικη για το Τριφύλλι από το ντέρμπι του Φαλήρου και μετά. Αν προσθέσουμε σε αυτά, το πούλμαν που παρέταξε ο Βόλος στο χορτάρι αλλά και την βροχή που βάρυνε τον αγωνιστικό χώρο, έχουμε το πλήρες σκηνικό της κατάστασης για το Τριφύλλι.

Η ομάδα του Νίστρουπ, όμως, δεν μάσησε. Έκανε την τέταρτη σερί νίκη μετά το Φάληρο, κυριάρχησε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, απειλήθηκε μόνο μία φορά κι αυτή στο 92' και χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, έλεγξε απόλυτα την αναμέτρηση, πέτυχε το γκολ της νίκης από τον killer Ντέσερς, είχε δύο δοκάρια και έκανε την δουλειά χωρίς να αγχωθεί, χωρίς να πιεστεί αλλά και χωρίς να έχει τα απαιτούμενα επίπεδα ενέργειας και φρεσκάδας για να πετύχει κι ένα δεύτερο γκολ και να... καθαρίσει πιο νωρίς το ματς. Οι Αθηναίοι συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα της κορυφής, έχουν επτά νίκες και μόλις μια ήττα και δείχνουν χαρακτήρα ομάδας που είναι έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον φετινό τίτλο.

Το Τριφύλλι στο πρώτο ημίχρονο είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας άνω του 70%, έκλεβε εύκολα από τον Βόλο και επανακτούσε άμεσα την μπάλα αλλά με τον αντίπαλο καλά οργανωμένο έξω από την περιοχή του, δεν είχε αυτοματισμούς, καλές συνεργασίες και ατομικές ενέργειες ποιότητας για να φτιάξει σημαντικές φάσεις. Η μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 25' με το δοκάρι του Ντέσερς και το σουτ του Αντίνο ήταν οι μεγαλύτερες στιγμές για την ομάδα του Νίστρουπ που έδειχνε ότι δεν είναι στα επίπεδα των προηγούμενων αναμετρήσεων.

Με την εικόνα της ανούσιας πολιορκίας ήταν ξεκάθαρο πως το ένα γκολ του Παναθηναϊκού θα έκανε την διαφορά. Όσο πιο γρήγορα ερχόταν αυτό, τόσο λιγότερο άγχος και βάρος στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Στο σημείο της σεζόν η συνεργασία Τεττέη-Ντέσερς στη κορυφή της επίθεσης αρχίζει να ''χτίζεται'', να παίρνει χρόνο, να βρίσκει χημεία και να κάνει την διαφορά. Στο Αλμάτι ο Έλληνας φορ σέρβιρε με κάθετη το 3-0 στον Νιγηριανό. Απόψε η υπέροχη σέντρα του Τεττέη έλυσε τον γόρδιο δεσμό της άμυνας των Θεσσαλών. Καταπληκτική μεταβίβαση και μετά τα υπόλοιπα είναι απλά το ψωμάκι του killer με το 9. Κίνηση στο όριο του οφ-σάιντ, πλασέ με την μία πάνω στη κίνηση, η μπάλα στην απέναντι γωνία και 1-0!

Οι ''πράσινοι'' προσπάθησαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ για να ολοκληρώσουν την δουλειά. Ο Λιβάι σημάδεψε το δοκάρι στο 50', ο Ντέσερς στο 53' δεν έπιασε καλά το σουτ ενώ στο 61' με ένα ανεκδιήγητο σφύριγμα ο Τσέτσιλας στέρησε τετ-α-τετ από τον σκόρερ του ματς. Ο Ραστόντερ στο 71' δεν μπόρεσε να σκοράρει και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός... έσβησε, όσον αφορά την επιθετικότητά του. Ήταν ξεκάθαρο πως η μεσαία γραμμή είχε ανάγκη από φρεσκάρισμα, ο Νίστρουπ έριξε στο ματς Ταμπόρδα, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο αλλά το θέμα ήταν στον άξονα. Ο Βόλος χτύπησε ένα... καμπάνακι σε μετάβαση με το ακυρωθέν γκολ και έστω και αργά στο 85' πέρασε στο ματς ο Λουζά για να μαζέψει την κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε ξανά την μπάλα στα πόδια του, ο Ντέσερς έχασε μοναδική ευκαιρία για το 2-0 και το σουτ του Γκαμπριέλ στο 92' στη μοναδική καλή στιγμή του Βόλου στο ματς, δεν ήταν αρκετό για να φέρει μία ποδοσφαιρική αδικία με ισοφάριση κόντρα στα δεδομένα και την ροή του αγώνα.

Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να απειληθεί αλλά και χωρίς να έχει την πολύ καλή εικόνα άλλων παιχνιδιών λόγω της μεγάλης κόπωσης, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε και την Τετάρτη απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο ο Νίστρουπ έχει την ευκαιρία να φρεσκάρει την 11άδα σε μεγάλο βαθμό, καθώς ακολουθεί ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό στάδιο.

Σε ατομικό επίπεδο:

Θεατής του αγώνα ο Πένια. Αλάνθαστοι ξανά οι δύο Ολλανδοί που έκαναν ακόμη ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Σαλάχ Εντίν δεν είχε ουσία στα τελευταία μέτρα, ο Καλάμπρια ήταν θετικός ενώ ο Καμαρά έδωσε πολλές λύσεις στη μεσαία γραμμή, έχοντας μείνει από δυνάμεις στο φινάλε.

Ο Κάνγκουα έκανε αρκετή ''βρώμικη'' δουλειά χωρίς να έχει την δημιουργία άλλων παιχνιδιών ενώ ο Αντίνο ήταν εξαιρετικός στο πρώτο μέρος.

Ο Λιβάι πρέπει σιγά-σιγά να αρχίζει να σκοράρει ενώ όλα τα λεφτά ήταν η συνεργασία των δύο φορ στη φάση που φέρνει την νίκη. Ο Ντέσερς έφτασε τα 9 γκολ σε 14 παιχνίδια και είναι σούπερ κομβικός για όσα συμβαίνουν φέτος στον Παναθηναϊκό πάνω στο χορτάρι...



