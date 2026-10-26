Η ΚΕΔ όρισε Έλληνες διαιτητές, αλλά ξένους VAR στα δύο μεγάλα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Άρης.

Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι ορισμοί της ΚΕΔ για τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε Έλληνες διαιτητές και στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή εκείνο του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, το οποίο θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου κι αυτό του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, στο οποίο «άρχων» θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Ωστόσο, οι VAR και AVAR σε αμφότερα τα ματς αυτά θα είναι από το εξωτερικό.

Τέλος, στο ματς του Ολυμπιακού με την Μαρκό εκτός έδρας ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος

27/10

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00)

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

1ος βοηθός: Χρήστος Κορώνας

2ος βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης

4ος διαιτητής: Φώτιος Τζίκας

Αστέρας Aktor - Κηφισιά (17:30)

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

1ος βοηθός: Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος

2ος βοηθός: Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

28/10

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ

2ος βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου

4ος διαιτητής: Ιωάννης Ανδρικόπουλος

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Φώτιος Ντάουλας

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00)

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς

1ος βοηθός: Χρήστος Ψύλλος

2ος βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου

4ος διαιτητής: Ιωάννης Τομαράς

Παναθηναϊκός - Άρης (17:30)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

1ος βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς

2ος βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Paulus Hubertus Martinus van Boekel

AVAR: Jeroen Manschot

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (20:30)

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

1ος βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

VAR: Michael Fabbri

AVAR: Alberto Santoro

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30)

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

1ος βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

2ος βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής

4ος διαιτητής: Γεώργιος Αλάτσακης

29/10

Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00)

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος

1ος βοηθός: Κωνσταντίνος Μάτσας

2ος βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας

4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος