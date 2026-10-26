Κύπελλο Ελλάδος: Με Έλληνες διαιτητές και ξένους VAR τα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Άρης
Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ οι ορισμοί της ΚΕΔ για τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος.
Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε Έλληνες διαιτητές και στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή εκείνο του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, το οποίο θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου κι αυτό του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, στο οποίο «άρχων» θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.
Ωστόσο, οι VAR και AVAR σε αμφότερα τα ματς αυτά θα είναι από το εξωτερικό.
Τέλος, στο ματς του Ολυμπιακού με την Μαρκό εκτός έδρας ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος
27/10
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (16:00)
Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης
1ος βοηθός: Χρήστος Κορώνας
2ος βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης
4ος διαιτητής: Φώτιος Τζίκας
Αστέρας Aktor - Κηφισιά (17:30)
Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης
1ος βοηθός: Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος
2ος βοηθός: Αθανάσιος Κλεπετσάνης
4ος διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
28/10
Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00)
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος
1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ
2ος βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου
4ος διαιτητής: Ιωάννης Ανδρικόπουλος
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Φώτιος Ντάουλας
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
1ος βοηθός: Χρήστος Ψύλλος
2ος βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου
4ος διαιτητής: Ιωάννης Τομαράς
Παναθηναϊκός - Άρης (17:30)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
1ος βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς
2ος βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας
VAR: Paulus Hubertus Martinus van Boekel
AVAR: Jeroen Manschot
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (20:30)
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
1ος βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος
2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
VAR: Michael Fabbri
AVAR: Alberto Santoro
ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30)
Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης
1ος βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης
2ος βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής
4ος διαιτητής: Γεώργιος Αλάτσακης
29/10
Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00)
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
1ος βοηθός: Κωνσταντίνος Μάτσας
2ος βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας
4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης
VAR: Χρήστος Βεργέτης
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
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