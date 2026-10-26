Νέα ώρα διεξαγωγής του μεγάλου ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Αλλαγή και στο ΟΦΗ - Καλαμάτα.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η διοργανώτρια ανακοίνωσε ότι η μάχη των δύο ομάδων την ερχόμενη Κυριακή 1η Νοεμβρίου, αντί για τις 19:00 θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα. Αλλαγή ανακοινώθηκε και στην ώρα του αγώνα ΟΦΗ - Καλαμάτα για την 15η αγωνιστική.

Ανακυτικά: «Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

9η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».