Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αλλαγή ώρας στο ντέρμπι
Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Η διοργανώτρια ανακοίνωσε ότι η μάχη των δύο ομάδων την ερχόμενη Κυριακή 1η Νοεμβρίου, αντί για τις 19:00 θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα. Αλλαγή ανακοινώθηκε και στην ώρα του αγώνα ΟΦΗ - Καλαμάτα για την 15η αγωνιστική.
Ανακυτικά: «Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
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9η Αγωνιστική
Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».
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