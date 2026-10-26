Ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, ο οποίος θα έχει στο επιτελείο του και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αριέλ Ιμπαγάσα.

Μετά την απόφαση του Βόλου Elabet να απομακρύνει τον Κώστα Μπράτσο από τον πάγκο του έπειτα από τη χθεσινή ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό με 1-0, αλλά κακή εικόνα, οι ιθύνοντες της ομάδας προχώρησαν ήδη στην αντικατάστασή του.

Το όνομά αυτού είχε ήδη κυκλοφορεί από χθες, ο λόγος για τον Χουάν Κάρλο Γκαρίδο, η πρόσληψη του οποίου επισημοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10). Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός θα έχει στο τιμ του ως άμεσο συνεργάτη του τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αριέλ Ιμπαγάσα ενώ θα φέρει κι έναν δικό του προπονητή τερματοφυλάκων.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

Η ΠΑΕ Βόλος ΕLABET ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Juan Carlos Garrido.

Ο Juan Carlos Garrido είναι γεννημένος στη Βαλένθια στις 29 Μαρτίου 1969, έχει διατελέσει προπονητής Βιγιαρεάλ από το Ιανουάριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012 οδηγώντας τον ισπανικό σύλλογο σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες με σημαντικότερη την παρουσία του στα ημιτελικά του Europa League το 2011. Επόμενοι προπονητικοί του σταθμοί ήταν η Κλαμπ Μπριζ και η Μπέτις, για να ακολουθήσουν μεταξύ άλλων η Αλ Αχλί της Αιγύπτου, η Αλ Ετιφάκ (Σαουδική Αραβία), η Ράτζα Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) με την οποία κατέκτησε το κύπελλο, η Αλ Αϊν (ΗΑΕ), η Καστεγιόν (Ισπανία), η Αλ Ιτιχάντ, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η MC Oran (Αλγερία).

Βοηθός του Juan Carlos Garrido αναλαμβάνει ο Ariel Ibagaza ενώ τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων αναλαμβάνει ο Javier Oliva.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει