Ο Ντάνιελ Ποντένσε περιέγραψε στα social media μία εμπειρία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε θέλησε να μοιραστεί μία από τις πολλές εμπειρίες του στον Ολυμπιακό.

Ο 31χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, που μετά τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό επέστρεψε στην Αλ Σαμπάμπ, έγραψε στο Χ ότι με έναν συγκεκριμένο προπονητή στην ομάδα του Πειραιά, οι παίκτες έκαναν διαλογισμό πριν τους αγώνες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ποντένσε:

«Έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές και ο καθένας τους ήταν πολύ διαφορετικός από τους άλλους.

Αλλά μία από τις πιο αστείες εμπειρίες ήταν στον Ολυμπιακό. Περίπου 3 ώρες πριν από έναν αγώνα, πριν από τη συνάντηση της ομάδας, πηγαίναμε στο γυμναστήριο ή σε ένα δωμάτιο, ξαπλώναμε σε κύκλο και διαλογιζόμασταν για περίπου 10 λεπτά… Με τον προπονητή να μας καθοδηγεί λέγοντας τι ήθελε να κάνουμε στον αγώνα και πώς ήθελε να νιώθουμε.

Ήταν μια πραγματικά περίεργη, αλλά ωραία εμπειρία. Φυσικά, οι περισσότεροι παίκτες είτε είχαν αποκοιμηθεί είτε άρχιζαν να γελάνε, γιατί δεν είναι κάτι που βλέπεις συχνά στο ποδόσφαιρο!».