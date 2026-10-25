Στην πιο ευρεία του νίκη στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός... σκόρπισε με 5-0 την Καλαμάτα με τον Ζότα Σίλβα να πετυχαίνει χατ τρικ! Σεφτέ στα γκολ από Μάριους, Μπέιλι.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην βρήκε νωρίς το πρώτο του γκολ αλλά όταν το έκανε πήρε φόρα για τα καλά και διέλυσε την Καλαμάτα με 5-0. Χατ τρικ ο Ζότα και πρώτο γκολ για Μάριους και Μπέιλι, με τον πειραϊκό σύλλογο που έκανε το 7 στα 7 σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ολυμπιακός – Καλαμάτα: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Επτά ήταν οι αλλαγές που έκανε στον Ολυμπιακό ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σε σχέση με τη Σπάρτα Πράγας. Στο τέρμα ήταν ο Ορτέγκα, στην άμυνα οι Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζάν. Στο κέντρο ως δίδυμο ήταν οι Φρόιλερ, Πουέρτα ενώ μπροστά τους ήταν οι Ζότα και Ρόκα στα «φτερά» της επίθεσης και ο Σα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γκονζάλες.

Από την άλλη, ο Χριστοφιλέας άλλαξε δύο πρόσωπα στο αρχικό του σχήμα, βάζοντας μέσα τους Χατζηθεοδωρίδη και Καρεάσο. Οι 11 της Καλαμάτας σε 4-3-3: Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο, Καρεάσο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Μορέιρα και Κουρμινόφσκι. Οι Πινέιρο, Σίγκουρντσον και Καρεάσο ήταν στον άξονα και επιθετική τριάδα ήταν με Βάργκας, Μορέιρα και Κουρμινκόφσκι.

Ο Ζότα πρώτα τα έχασε και μετά τα έβαλε για το 2-0

Το πρώτο μέρος ανέδειξε την υπεροχή του Ολυμπιακού που έβγαλε αρκετές φάσεις αλλά για πολλή ώρα δεν είχε βρει το γκολ. Στο 5' ήταν η πρώτη μεγάλη φάση με σουτ του Ρόκα λίγο άουτ μετά το ξεπέταγμά του. Στο 16' ήταν μία απίθανη χαμένη φάση ο Ζότα από κοντά με σουτ έξω από πολύ καλή θέση. Η Καλαμάτα είχε στο 18' το φάουλ του Μορέιρα σε σώματα και μετά ένα σουτ του έξω.

Στο 28' ο Βάργκας είχε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Ορτέγκα ενώ ο Ολυμπιακός απείλησε με Ρόκα, Γα αλλά και τον Πουέρτα που στο 34’ είδε το σουτ του να αποκρούεται πολύ δύσκολα. Στο 38ο λεπτό ήταν η στιγμή ο Ζότα να πάρει το... αίμα του πίσω από τις χαμένες ευκαιρίες του καθώς εκτός από την μεγάλη φάση του είχε και σουτ είτε εκτός εστίας είτε πάνω σε σώματα. Βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το 1-0 μετά τη σέντρα του Ρόκα. Στο 41’ ο Ζότα έκανε και το 2-0. Πήρε τη μπάλα και σχεδόν με τη μία σούταρε εκτός περιοχής για τη στείλει στη γωνία και γκολ και να κλείσει έτσι το πρώτο 45λεπτο. Για την ακρίβεια ο Ρόκα έδωσε στον Σα και αυτός στον Ζότα Σίλβα για να βγει το 2-0.

Ζότα γκολ και στο β’ ημίχρονο για το 3-0, σεφτέ για Μάριους και Μπέιλι

Προτού καλά καλά μπούμε στο 50ό λεπτό ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζότα Σίλβα έκανε και το 3-0. Στο 47’ ο Ζότα από κοντά – και μετά από γύρισμα του Τικνιζάν - κατάφερε να κάνει με σουτ το σκορ 3-0. Η Καλαμάτα βρήκε το γκολ στο 64’ με τον Βάργκας με κεφαλιά από κοντά ωστόσο λίγο μετά το τέρμα δεν μέτρησε με VAR Review για οφσάιντ του Στρούγγη πριν και που επηρέαζε τη φάση.

Ο Ολυμπιακός απώλεσε και άλλες φάσεις για γκολ όπως πχ με τον Μάριους. Στο 74ο λεπτό ο Μάριους από κοντά με ξεπέταγμα και προβολή έκανε το 4-0 μετά από σέντρα του Πέντερσεν. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 85' όταν για πρώτη φορά βρήκε δίχτυα και ο Μπέιλι με πολύ καλή ατομική ενέργεια και σουτ έκανε το σκορ 5-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο Φάληρο.



MVP: Ζότα Σίλβα και Πουέρτα. Ο πρώτος για τα 2 γκολ του στο πρώτο 45λεπτο και το 3ο του στο ξεκίνημα του β’ μέρους για να κάνει χατ τρικ και ο 2ος για την συνολική του εικόνα και τη συμβολή του στον άξονα του Ολυμπιακού και απέναντι στην Καλαμάτα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ρόκα. Δεν έχει κάνει το απόλυτο ματς αλλά έχει την ασίστ στο 1-0 και τη συμβολή στη φάση του 2-0 του Ζότα. Θετικό το πρόσημό του σε αυτόν τον αγώνα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Σα είχε το συν ότι βρέθηκε στη φάση του 2-0 αλλά γενικότερα ο Ολυμπιακός περιμένει παραπάνω πράγματα από εκείνον. Για την Καλαμάτα δεν φάνηκαν οι μεσοεπιθετικοί της όπως ο Μορέιρα.

Η ΓΚΑΦΑ: Μπαίνει εδώ η φάση του 1-0. Συνολικά οι παίκτες της Καλαμάτας έχασαν και τον Ρόκα αλλά και σκόρερ Ζότα Σίλβα που πήρε την κεφαλιά.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Οι παίκτες των Ολυμπιακού και Καλαμάτας ζήτησαν από ένα πέναλτι στο πρώτο μέρος με ρέφερι και VAR να μην κρίνουν κάτι αξιόποινο. Τα όποια θέματα υπήρξαν σε κάρτες και φάουλ στο παιχνίδι αυτό. Το τέρμα του Βάργκας ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Στρούγγη που επηρέαζε τη φάση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Καλύτερος ο Ολυμπιακός από την Καλαμάτα. Πολύ καλύτερος στο σύνολο του αγώνα και όταν βρήκε και την αποτελεσματικότητά του έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για εκείνον φτάνοντας έτσι σε ένα 7 στα 7 σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60’ Έσε), Ζότα (76’ Μπέιλι), Ρόκα (79’ Φορτούνης), Σα (46’ Τσικίνιο), Γκονζάλες (60’ Μάριους).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο (75’ Μιράντα), Καρεάσο (61’ Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Βάργκας (75’ Μάρτιν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (61’ Μπόλιβαρ).