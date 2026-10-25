Ο Ολυμπιακός προβληματίστηκε μόνο για ένα διάστημα στο επιθετικό του κομμάτι ωστόσο όταν βρήκε την άκρη του έβγαλε την πιο γεμάτη του εμφάνιση για φέτος έχοντας ουκ ολίγα κέρδη με την Καλαμάτα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από τις φορές που έχεις να καταγράψεις στα υπέρ πολλά πρόσωπα. Κάποιοι ξεχώρισαν παραπάνω κάποιοι πιο λίγο ωστόσο σε αυτό το 5-0 επί της Καλαμάτας ο Ολυμπιακός είχε ουκ ολίγους πρωταγωνιστές. Ναι τα φώτα πέφτουν πάνω στον πεισματάρη και μαχητή Ζότα που ότι έχανε στην αρχή το έκανε γκολ μετά για το πρώτο ever χατ τρικ του στην ποδοσφαιρική διαδρομή του αλλά τα πρόσωπα που έβγαλαν αγωνιστικό κέρδος για τον Ολυμπιακό ήταν αρκετά. Πάμε να τα δούμε μετά από ένα απόγευμα όπου ο επιθετικός προβληματισμός ήταν για 30 και κάτι λεπτά και μετά ήρθε καταιγισμός:

Ζότα: Συνεχίζει να παίζει με αυτήν την ένταση και την μαχητικότητα. Έσπασε τη γκίνια του με τις χαμένες στιγμές του βάζοντας τρία γκολ, εκ των οποίων το 2-0 ήταν και γκολάρα.

Σμαϊλοβιτς: Ωραία εμφάνιση παίρνοντας και πρωτοβουλίες και σε δημιουργία και επίθεση και επιχειρώντας να κρατήσει και μπάλα. Έκανε ακόμα και τις ντρίμπλες του, κερδίζοντας και φάουλ από τους αντιπάλους του.

Πέντερσεν: Ο Σκανδιναβός αποδεικνύεται ένα καλό σουτ. Τρεις ασίστ ήδη στον Ολυμπιακό με τη μία να την είχε στο γκολ του Μάριους για το 4-0.

Πουέρτα: Κάθε φορά αναδεικνύει την ποιότητά του και το πόσο καλός χαφ είναι. Ένα από τα δυνατά του στοιχεία και σημεία η ανάκτηση της μπάλας, η επιμονή του και η δύναμη και η δυναμική που βγάζει στο γήπεδο.

Μπέιλι: Δεν χρεώθηκε την ασίστ αλλά έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ με προσωπική του ενέργεια. Το πρώτο του στα ερυθρόλευκα. Καλό είναι να αρχίζει να παίρνει τα πάνω του.

Μάριους: Πρώτο γκολ και ο Αφρικανός που είχε και ένα ακυρωθέν τέρμα. Γκολ ψυχολογίας και το πρώτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ρόκα: Πεισματάτης ο μικρός και με ασίστ στο 1-0 αλλά και συμμετοχή στο 2-0. Δεν έχει κάνει το σούπερ ματς όμως μας δείχνει στοιχεία κανονικότου εξτρέμ με ατομικές ικανότητες, προσωπική ενέργεια και προσπάθεια για προωθητικό παιχνίδι.

Bonus εικόνα: Η αγκαλιά του Ζέλσον στον Μπέιλι στην μίνι προπόνηση που έκαναν μετά οι παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ ή δεν αγωνίστηκαν καθόλου. Ο Πορτογάλος τον αγκάλιασε και τον συνεχάρη για τα γκολ του. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίζει σε αυτό το μονοπάτι που έχει διαλέξει.

Έκανε το 7 στα 7 αλλά ήδη το αφήνει πίσω του. Μεγάλη σημασία έχει ότι σε αυτο το 5-0 εβαλε και νέα «λιοντάρια» του στη μηχανή του. Νέα πρόσωπα ικανά να τον βοηθήσουν και παραπάνω στη συνέχεια.