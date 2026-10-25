Φούντας: «Κυριαρχήσαμε και νικήσαμε μάγκικα»

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα στη Magenta TV μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών, καθώς υπέταξε τον ΠΑΟΚ, στο Παγκήτιο Στάδιο. Ο Ταξιάρχης Φούντας άνοιξε το «δρόμο» της νίκης για την ομάδα του, καθώς άνοιξε το σκορ, ενώ στις δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως οι Κυπελλούχοι νίκησαν «μάγκικα».

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα

«Αυτό που θα πω είναι ότι κυριαρχήσαμε, βγάλαμε αντίδραση και δύναμη. Δείχναμε σε κάθε φάση πόσο πολύ θέλαμε το παιχνίδι. Πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε.

Ότι θα έρχονταν οι ήττες θα έρχονταν, δεν γίνεται να κερδίζεις συνέχεια. Σημασία έχει ότι βγάλαμε αντίδραση. Αν δούμε τα ματς που χάσαμε, δεν ήμασταν κακοί. Αυτό που κοιτάμε είναι να είμαστε όσο καλά γίνεται, να βγάζουμε αντίδραση σε κάθε παιχνίδι και να παίζουμε μάγκικα, όπως πήραμε σήμερα το παιχνίδι.

Εύχομαι στη συνέχεια να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν και σήμερα δίπλα μας. Όπως έχω πει, αν είμαστε εμείς καλά, δύσκολα να μας κερδίσει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως μπάτζετ. Είμαστε καλά και κερδίζουμε τα παιχνίδια όπως πρέπει, μάγκικα»!