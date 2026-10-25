Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι μίλησε για την κρίση που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον ΟΦΗ χαρακτήρισε καταστροφή το ματς με την Καλαμάτα, τόνισε ότι στον ΠΑΟΚ δεν κάνουν εκατοστό πίσω κι αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Κωνσταντέλια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ:

Για το τι μπορεί να τον κάνει αισιόδοξο για τη συνέχεια: «Καταλαβαίνω ότι αυτοί που είναι εκτός ομάδας είναι απογοητευμένοι. Αν κάποιος δεν πιστεύει στην ομάδα αυτό είναι αποδεκτό. Έχουμε περάσει από καταστάσεις πιο δύσκολες και θα δώσουμε τα πάντα για αυτό το σήμα, τόσο εγώ όσο και οι παίκτες. Καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί τώρα είναι απογοητευμένοι, αλλά δεν θα κάνουμε ούτε ένα εκατοστό πίσω.

Το σήμα είναι πολύ μεγάλο, θα τα δώσουμε όλα και θα πεθάνουμε για να πάμε μπροστά. Δράττομαι της ευκαιρίας να πω ευχαριστώ στους οπαδούς για τη μεγάλη στήριξή τους».

Για το που έχει δει βελτίωση στον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα η ομάδα θα πρέπει να είναι πιο σταθερή στην άμυνα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Την ομάδα πρέπει να την αναλύσει κανείς, υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Κωνσταντέλια. Βήμα βήμα γίνεται αυτό».

Για το αν έχτισε την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια: «Όχι βέβαια. Η ομάδα δεν στηριζόταν στον Κωνσταντέλια, αλλά αυτός ήταν πολύ σημαντικός τα τελευταία χρόνια.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στην απουσία του. Όταν τελείωσε η μεταγραφική περίοδος και είχαμε τους παίκτες, τότε είχαμε τα εργαλεία για να δούμε που θα πάμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη αυτή, ειδικά μετά τη διακοπή. Θέλω να είναι σαφές ότι δεν εκφράζω κανένα παράπονο στην αποχώρηση του Κωνσταντέλια».

Για το τι συνέβη μετά τη διακοπή: «Υπάρχουν κάποιες αιτίες που μπορώ να αναφερθώ. Σε κάποιες δεν θέλω να αναφερθώ. Το παιχνίδι με την Καλαμάτα ήταν κομβικό και μας έκανε κακό. Ήταν μία καταστροφή. Μετά από αυτό παίζουμε υπό μεγάλη πίεση, κάτι φυσιολογικό βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη και σήμερα. Παίζεις καλά, δέχεσαι ένα γκολ από ατομικό λάθος και μετά προσπαθείς να ανατρέψεις το σκορ».