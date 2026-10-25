Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-1.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες μετά από 4 διαδοχικές ήττες, καθώς υπέταξε τον ΠΑΟΚ στην Κρήτη με 2-1 και έφτασε τους 13 βαθμούς, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στους 15'.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος. Στο 38' ο Αϊτόρ έβγαλε υπέροχη μπαλιά, ο Τσιφτσής... έχασε τη φάση, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και ο Φούντας πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Στο 82' οι Κρητικοί κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μπάμπα έπειτα από κεφαλιά του Καραχάλιου και δύο λεπτά αργότερα ο αρχηγός του Ομίλου νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-0, φέρνοντας «αγκαλιά» την ομάδα του με το τρίποντο.

Το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε ήταν η έκταση του σκορ. Στο 89' έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Χατζηδιάκος πήρε την πρώτη κεφαλιά και με δεύτερη ο Μπανζά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τα highlights του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ