Κόντης: «Είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο, από τις πιο σημαντικές φετινές νίκες»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, καθώς υπέταξε τον ΠΑΟΚ, στο Παγκρήτιο, με 2-1. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στη Magenta TV εξέφρασε τη χαρά του και στάθηκε στην αξία της νίκης και στο μέταλλο της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο. Χάρηκα πάρα πολύ, είναι από τις πιο σημαντικές νίκες που έχουμε κάνει φέτος. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και γι’ αυτό ήμασταν πιεσμένοι.

Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σημερα ήμασταν πειστικοί και είχαμε καλά διαστήματα. Η ομάδα έβγαλε το μέταλλο που χρειάζεται. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες.

Εχουμε την ευλογία να παίζουμε στο Europa League και πρέπει να αλλάζουμε το τσιπάκι σε διάστημα λίγων ημερών. Θεωρώ ότι σήμερα ανταποκριθήκαμε τέλεια στο πνευματικό και σωματικό κομμάτι».