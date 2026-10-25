Ο ΠΑΟΚ ήταν άστοχος, «δώρισε» στον ΟΦΗ δυο γκολ με γκάφα του Τσιφτσή και χέρι – πέναλτι, η μείωση του σκορ από τον Μπάνζα δεν αρκούσε και η τρίτη του ήττα τον αφήνει μακριά από τους τρεις ανταγωνιστές του στη μάχη για τον τίτλο.

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών, επικρατώντας 2-1 του ΠΑΟΚ, που γνώρισε την τρίτη ήττα του σε οκτώ αγωνιστικές. Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «ασπρόμαυρων» και την εξαιρετική εμφάνιση του Λίλο, υποχρεώνοντας την ομάδα του Αλέσιο Λίσι σε νέο στραβοπάτημα.

Με Λίλο κάτω από τα δοκάρια ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/10, 20:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Χρήστο Κόντη να παρατάσσει την ομάδα του με σχηματισμό 3-4-3, επιλέγοντας τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια, λόγω της απουσίας του Χριστογεώργου.

Οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Νικολάου αποτελούσαν την τριάδα των κεντρικών αμυντικών, με τους Ντίκμαν και Αθανασίου στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής και τους Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο στον άξονα.

Στην επίθεση, ο Νους ξεκίνησε στην κορυφή, έχοντας στα πλευρά του τους Αϊτόρ και Φούντα.

Με δύο αλλαγές ο ΠΑΟΚ

Δύο αλλαγές, σε σχέση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής απέναντι στον Ηρακλή, περιελάμβανε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Αλέσιο Λίσι επανέφερε κάτω από τα δοκάρια τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και πήρε τη θέση του Δημήτρη Μοναστηρλή. Η δεύτερη αλλαγή αφορούσε το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Ράχμαν Μπάμπα να ξεκινά αντί του Δημήτρη Γιαννούλη.

Στο κέντρο της άμυνας παρέμειναν οι Ντιέγκο Κόστα και Γιάννης Μιχαηλίδης, με τον Τζόντζο Κένι στα δεξιά. Οι Κρίστιαν Γιάκιτς και Χρήστος Ζαφείρης αποτελούσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Ογκνιεν Ούγκρεσιτς σε πιο προωθημένο ρόλο.

Στα άκρα της επίθεσης ξεκίνησαν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Σερίφ Εντιαγέ.

Μπήκε δυνατά ο ΠΑΟΚ, έχασε ευκαιρίες...

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, κυριάρχησε στο πρώτο εικοσάλεπτο, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ από ένα γκολ που ουσιαστικά χάρισε στον ΟΦΗ. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου με τις 12 τελικές του «Δικεφάλου» είχε δύο πρωταγωνιστές κάτω από τα δοκάρια: τον εξαιρετικό Λίλο, που κράτησε όρθιους τους Κρητικούς, και τον Τσιφτσή, που με ένα αδιανόητο λάθος έδωσε την ευκαιρία στον Φούντα να ανοίξει το σκορ.

Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα ο Ζίβκοβιτς απείλησε με διαγώνιο σουτ, ενώ στο 5' ο Μιχαηλίδης δεν αξιοποίησε την κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ για μια πάσα «πάρε-βάλε» στον Εντιαγέ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής στο 15', αλλά νικήθηκε από τον Λίλο, με τον ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα και να βρίσκει χώρους στην αντίπαλη άμυνα.

Σταδιακά, όμως, ο ΟΦΗ άρχισε να ισορροπεί. Μετά το 25' έγινε πιο διεκδικητικός, εκμεταλλευόμενος τους χώρους στα άκρα με Αϊτόρ και Νους, αλλά και τις αδυναμίες των χαφ του ΠΑΟΚ όταν δεν είχαν την μπάλα. Οι «ασπρόμαυροι» παρέμεναν επικίνδυνοι επιθετικά, ωστόσο παρουσίαζαν προβλήματα στην ανασταλτική τους λειτουργία.

Πλήρωσε το απίστευτο λάθος του Τσιφτσή

Και στο 38' ήρθε η φάση που άλλαξε το παιχνίδι. Ο Αϊτόρ έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά, ο Τσιφτσής έκανε τραγικό υπολογισμό, αφήνοντας την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, και ο Φούντας πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0. Ένα γκολ-δώρο, στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη απειλή του ΟΦΗ.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε αμέσως. Στο 40' ο Εντιαγέ αστόχησε από πλεονεκτική θέση μετά την κάθετη του Τάισον, ενώ στο 43' ο Λίλο απέκρουσε εντυπωσιακά με τα πόδια το διαγώνιο σουτ του Βραζιλιάνου.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βορρά πήγαν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, έχοντας δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες για να προηγούνται. Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή έπρεπε να ανατρέψουν το αποτέλεσμα, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίλημμα: να προσθέσει δεύτερο επιθετικό, όπως έκανε απέναντι στον Ηρακλή, χωρίς να αφήσει ακόμη περισσότερους χώρους σε έναν ΟΦΗ που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος στο ανοιχτό γήπεδο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμη πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, καθώς στο 53' ο Γιάννης Μιχαηλίδης αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό. Ο Χατζηδιάκος πήρε τη θέση του, αλλά από την πρώτη του μονομαχία με τον Φούντα φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του. Το παιχνίδι έγινε άναρχο, με τους «ασπρόμαυρους» να δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα και τον ΟΦΗ να αναζητά χώρους στην αντεπίθεση. Στο 61', έπειτα από λανθασμένη πάσα του Ντιέγκο Κόστα, ο Φούντας βρέθηκε στο έδαφος σε μονομαχία με τον Χατζηδιάκο, αλλά διαιτητής και VAR συμφώνησαν πως δεν υπήρχε παράβαση.

Στο 68' ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντική ευκαιρία, όταν ο αμαρκάριστος Χατζηδιάκος αστόχησε με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε στη συνέχεια σε τριπλή αλλαγή, περνώντας στο παιχνίδι τους Μπάνζα, Τέιλορ και Ελουστόντο και αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-4-2, όπως είχε κάνει και απέναντι στον Ηρακλή.

Δώρο και το δεύτερο γκολ

Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν εκείνος που πλησίασε περισσότερο στο δεύτερο γκολ. Στο 80' ο Τσιφτσής απέκρουσε δύσκολα το δυνατό σουτ του Αθανασίου και στη συνέχεια σταμάτησε την κεφαλιά του Κόντρο. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, όμως, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπάμπα και ο Βεργέτης καταλόγισε πέναλτι, με τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Ο Ανδρούτσος εκτέλεσε εύστοχα στο 83' για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο 87' ο εξαιρετικός Λίλο πραγματοποίησε διπλή απόκρουση στα σουτ των Χατζηδιάκου και Εντιαγέ, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Μπάνζα με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, σκοράροντας με τον ίδιο τρόπο όπως και απέναντι στον Ηρακλή.

Οι «ασπρόμαυροι» πίεσαν μέχρι το τελευταίο λεπτό, όμως στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λίλο απέκρουσε και το σουτ του Ζίβκοβιτς, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία προσωπική εμφάνιση.

Ο ΟΦΗ κράτησε το 2-1 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, ενώ ο ΠΑΟΚ γνώρισε την τρίτη του ήττα σε οκτώ αγωνιστικές. Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή χρειάστηκε να κυνηγήσει ανατροπή, μόνο που αυτή τη φορά το γκολ του Μπάνζα δεν ήταν αρκετό.

MVP: Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Λίλο, πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις, κράτησε όρθια την ομάδα του και υπέγραψε τη μεγάλη νίκη.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Φούντας εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Τσιφτσή, άνοιξε το σκορ και δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι χαφ του ΠΑΟΚ. Ανεπαρκείς ανασταλτικά, άφησαν χώρους στους Κρητικούς και δεν κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό μετά το πρώτο εικοσάλεπτο.

Η ΓΚΑΦΑ: Αδιανόητος υπολογισμός του Τσιφτσή στη βαθιά μπαλιά του Αϊτόρ. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του και ο Φούντας σκόραρε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Διαιτητής (Βεργέτης) και VAR συμφώνησαν στο πέναλτι για το χέρι του Μπάμπα και στη μη καταλόγιση πέναλτι στον Φούντα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΟΦΗ είχε ανάγκη από μια μεγάλη νίκη και την πήρε απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που συνεχίζει να πληρώνει ακριβά τα λάθη και τις αδυναμίες του. Έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι Κρητικοί βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, εκμεταλλευόμενοι όσα τους πρόσφερε ο αντίπαλός τους και έχοντας έναν εξαιρετικό Λίλο κάτω από τα δοκάρια.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης):Λίλο, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν (72’ Γκονζάλες), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (72’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Χατζηγιοβάνης), Φούντας (89’ Αποστολάκης), Νους (79’ Κόντρο)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα (68’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης (53’ Χατζηδιάκος), Μπάμπα, Γιάκιτς (68’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (68’ Μπάνζα), Ζίβκοβιτς, Τάισον (86’ Σορετίρε), Εντιαγέ.