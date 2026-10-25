Ο ΟΦΗ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ στο πλαίσιο του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού. Πριν το παιχνίδι οι Κυπελλούχοι προσέφεραν δωρεάν μαστογραφία στο Παγκρήτιο, ενώ πριν τη σέντρα του αγώνα, ετοίμασαν ένα ξεχωριστό happening, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με το οποίο κορυφώθηκαν οι δράσεις για την ενημέρωση και την πρόληψη για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.

Τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων συνόδευσαν 22 κορίτσια που κρατούσαν από ένα ροζ μπαλόνι. Τη στιγμή της παράταξης η ηθοποιός Χαρά - Μαρία Ζαρωνάκη (η οποία έχει νοσήσει και έχει καταπολεμήσει τον καρκίνο του μαστού) πήρε την μπάλα από το ειδικό βάθρο και την παρέδωσε στον διαιτητή Βεργέτη.

Τα κορίτσια άφησαν τα μπαλόνια στον ουρανό και στο βάθος, κατά μήκος των θυρών 9 - 13, άναψαν βεγγαλικά σε ροζ χρώμα κι έτσι αποτυπώθηκε μια υπέροχη εικόνα, στέλνοντας το ξεχωριστό μήνυμα των Κρητικών για αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.