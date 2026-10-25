Διαζύγιο του Βόλου ELABET με τον Κώστα Μπράτσο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Κώστας Μπράτσος αποχωρεί από τον Βόλο ELABET. Ο 49χρονος (26/4/77) τεχνικός αποτελεί παρελθόν για την ομάδα της Μαγνησίας μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπράτσος επέστρεψε στον Βόλο τον περασμένο Φεβρουάριο κι οδήγησε την ομάδα στα playoffs για τις θέσεις 5-8, ωστόσο, φέτος σε οκτώ ματς ο απολογισμός είναι τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες σε οκτώ αγωνιστικές. Επιπλέον, δεν είναι η ήττα από τον Παναθηναϊκό, που προκάλεσε την απόφαση της διοίκησης για τη λύση της συνεργασίας με τον Μπράτσο, αλλά η εικόνα που δεν βελτιώνεται.

Ο Μπράτσος ήταν πρώτος προπονητής στον Βόλο από τον Δεκέμβριο του 2021. Αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2023 και πήγε στην Κηφισιά. Το καλοκαίρι του 2024 πήγε στη Φινλανδία για την Ούλου και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Βόλο. Το καλοκαίρι του 2025 ανέλαβε την Athens Kallithea, αλλά έλυσε το συμβόλαιό του τον Οκτώβριο του 2025 και από τον περασμένο Φλεβάρη ήταν ξανά στην ομάδα της Μαγνησίας.



