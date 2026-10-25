Βόλος ELABET - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο στο Πανθεσσαλικό και λύγισε 1-0 τον Βόλο ELABET, αποτέλεσμα που τον επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το τριφύλλι βρήκε το γκολ της νίκης στο 46' με θαυμάσιο πλασέ στην κίνηση του Ντέσερς, έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Τεττέη.
Οι πράσινοι είχαν και δύο δοκάρια με τον Ντέσερς στο πρώτο ημίχρονο και με τον Λιβάι Γκαρσία στο δεύτερο, ενώ έκαναν κι ορισμένες ακόμα καλές φάσεις για να βρουν κι άλλα γκολ.
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Ο Βόλος ELABET σκόραρε στο 80' με τον Ουρτάδο, αλλά ο έμπειρος φορ ήταν σε θέση οφσάιντ και σωστά το γκολ ακυρώθηκε.
Δείτε τα highlights του αγώνα
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