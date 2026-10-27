Δείτε πως έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δύο από τα οκτώ ματς της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έλαβαν χώρα την Τρίτη (27/10) με τη Νίκη Βόλου να περνάει με το διπλό (0-1) από την έδρα του Πανσερραϊκού και την Κηφισιά να επικρατεί με 2-0 εκτός έδρας του Αστέρα Τρίπολης.

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 6 (10-1)

2. Ολυμπιακός 6 (7-2)

3. Παναθηναϊκός 6 (3-0)

4. ΟΦΗ 4 (3-0)

5. Αστέρας Τρίπολης* 4 (4-3)

6. Αρης 4 (2-1)

7. ΠΑΟΚ 4 (1-0)

8. Κηφισιά* 4 (4-4)

9. Ατρόμητος 3 (1-1)

10. Νίκη Βόλου* 3 (1-4)

11. Καλαμάτα 2 (3-3)

12. Βόλος Elabet 1 (4-5)

13. Μαρκό 1 (2-3)

14. ΑΕΛ 1 (1-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-5)

16. Πανσερραϊκός* 0 (1-10)

*Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Νίκη Βόλου και Πανσερραϊκός έχουν από τρία ματς, ενώ οι άλλες ομάδες από δύο

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28/10

Μαρκό - Ολυμπιακός (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (15:00)

Παναθηναϊκός - Αρης (17:30)

ΑΕΛ - ΟΦΗ (19:30)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (20:30)

Πέμπτη 29/10

Βόλος Elabet - Ατρόμητος (18:00)

Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα Play Offs

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.