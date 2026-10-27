Δάρλας στο Gazzetta Magazino: «Στο ΟΑΚΑ ο Μέσι δεν με πέρασε ούτε μια φορά, στο 'Καμπ Νου' ο Μαλεζάνι ήθελε 4-4-2 και να τους βγάζουμε οφσάιντ!»

Ο Φίλιππος Δάρλας ήταν από τους πρωταγωνιστές του πρώτου γκολ του Λιονέλ Μέσι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και ως φιλοξενούμενος στο "Gazzetta Μagazino" αφηγήθηκε τις ιστορίες από τους δύο αγώνες του Παναθηναϊκού εναντίον της Μπαρτσελόνα του 2005...

Γύρισε πίσω το χρόνο στο 2005 απόψε ο πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Φίλιππος Δάρλας, ως φιλοξενούμενος του «Gazzetta Magazino». Γύρισε το ρολόι του χρόνου πριν από 21 χρόνια, όταν ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει δις (σε ΟΑΚΑ και Καμπ Νου) την Μπαρτσελόνα του 18χρονου Λιονέλ Μέσι και αφηγήθηκε ιστορίες και από τα δύο συγκεκριμένα ματς, αλλά και από εκείνη την εποχή με τον Παναθηναϊκό του Αλμπέρτο Μαλεζάνι. Απολαυστικά περιγραφικός ο 43χρονος πλέον, Δάρλας, που μένει μόνιμα πια στο Αγρίνιο,.είπε μεταξύ άλλων...

Ο αδερφός μου μου είχε πει να πάρω φανέλα από τον Μέσι, αλλά εγώ του είχα πει «οχι ρε, απ΄αυτόν τον κοντό θα πάρω; Είχα ωραίο μάτι... Πέρασα δύσκολο βράδυ τότε. Στο ΟΑΚΑ, βέβαια, τον είχε βάλει για 30 λεπτά. Δεν με πέρασε ούτε μία φορά! Στο Καμπ Νου τον έκοψα μόνο μία φορά και μου έδωσε και φάουλ ο διαιτητής! Εκείνο το παιχνίδι ήταν κάπως περίεργο, γιατί όταν μας είχε μαζέψει ο προπονητής για να μας μιλήσει, μας είχε πει να παίξουμε ψηλά με 4-4-2 για να τους βγάζουμε οφσάιντ. Καθόμουν πίσω πίσω στην ομιλία, μαζί με τον Γκούμα. Μου λέει ο Γιάννης «Πωω πωωω, τώρα;». Και του ,.λέω «Πες του τίποτα ρε Γιάννη”. Και του λέει ο Γιάννης «Μίστερ, μπορώ να πω κάτι; Επειδή έχω ξαναπαίξει εδώ και έχουμε περάσει δύσκολα, μήπως να παίξουμε με πέντε πίσω;” Και του λέει ο κόουτς «Ε, Γιάννη, εδώ ήρθαμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο, παίζουμε με την Μπαρτσελόνα...».

Ε, με το πού γίνεται η σέντρα, στα 30'' φάγαμε γκολ νομίζω... Θυμάμαι που γύρισα στον πάγκο, κοίταξα τον Γκούμα, μου έκανε έναν μορφασμό και συνεχίσαμε...Ο αδερφός μου μου είχε πει να πάρω φανέλα από τον Μέσι, αλλά εγώ του είχα πει «οχι ρε, απ΄αυτόν τον κοντό θα πάρω; Είχα ωραίο μάτι... Πέρασα δύσκολο βράδυ τότε. Στο ΟΑΚΑ, βέβαια, τον είχε βάλει για 30 λεπτά. Δεν με πέρασε ούτε μία φορά! Στο Καμπ Νου τον έκοψα μόνο μία φορά και μου έδωσε και φάουλ ο διαιτητής! Εκείνο το παιχνίδι ήταν κάπως περίεργο, γιατί όταν μας είχε μαζέψει ο προπονητής για να μας μιλήσει, μας είχε πει να παίξουμε ψηλά με 4-4-2 για να τους βγάζουμε οφσάιντ. Καθόμουν πίσω πίσω στην ομιλία, μαζί με τον Γκούμα. Μου λέει ο Γιάννης «Πωω πωωω, τώρα;». Και του ,.λέω «Πες του τίποτα ρε Γιάννη”. Και του λέει ο Γιάννης «Μίστερ, μπορώ να πω κάτι; Επειδή έχω ξαναπαίξει εδώ και έχουμε περάσει δύσκολα, μήπως να παίξουμε με πέντε πίσω;” Και του λέει ο κόουτς «Ε, Γιάννη, εδώ ήρθαμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο, παίζουμε με την Μπαρτσελόνα...».Ε, με το πού γίνεται η σέντρα, στα 30'' φάγαμε γκολ νομίζω... Θυμάμαι που γύρισα στον πάγκο, κοίταξα τον Γκούμα, μου έκανε έναν μορφασμό και συνεχίσαμε...».