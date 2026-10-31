Νίστρουπ: Παρών στο ντέρμπι της Κ19 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης των παικτών του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με την ΑΕΚ (1/11,19:30) παρέμεινε στο Κορωπί για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας Κ19 του συλλόγου στο ντέρμπι κορυφής με την αντίστοιχη της Ένωσης.
Ο Δανός τεχνικός, μαζί με συνεργάτες του από το προπονητικό του επιτελείο, παρέμειναν στις εγκαταστάσεις του Τριφυλλιού προκειμένου να στηρίξουν και να αξιολογήσουν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή του πρωταθλήματος Νέων με 18 βαθμούς, με τους «κιτρινόμαυρους» όμως να έχουν ματς λιγότερο.
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