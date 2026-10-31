Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν είναι προ των πυλών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (1/11,19:30).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, πέραν της απουσίας του Αζεντίν Ουναΐ κι αυτής του Κρίστιανσεν δεν αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα, με τον Δανό κόουτς να ανακοινώνει μετά το πέρας της προετοιμασίας τους τα ονόματα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του.

Όσον αφορά την προπόνηση, το πρόγραμμα της ημέρας άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική κι ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή των Πρασίνων

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Το κάλεσμα της ΠΑΕ προς τον κόσμο

Ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και σε αυτήν την προσπάθεια θέλει τον κόσμο του στο πλευρό του.

Η προπώληση των εισιτηρίων είναι εντυπωσιακή. Έχει φτάσει ήδη τις 30.000 μαζί με τις κάρτες διαρκείας που είναι κοντά στις 16.500 κι εκτιμούν ότι σύμφωνα με την κινητοποίηση που υφίσταται τις τελευταίες ώρες και τη διαρκώς αυξανόμενη διάθεση εισιτηρίων, θεωρείται σίγουρο ότι η προσέλευση των φίλων του «τριφυλλιού» θα ξεπεράσει τις 40.000.

Προκειμένου να πουληθούν όσα περισσότερα εισιτήρια γίνεται, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο-κάλεσμα προς τους φιλάθλους που δεν έχουν σπεύσει ακόμα να προμηθευτούν το δικό τους.