Το ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα Κ19 «βάφτηκε» πράσινο, με το «Τριφύλλι» να υποχρεώνει την Ένωση στην πρώτη της ήττα με 3-1.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος Κ19 απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 3-1 και υποχρεώνοντας την Ένωση στην πρώτη της φετινή ήττα.

Οι κιτρινόμαυροι στο πρώτο μέρος είχαν καλές ευκαιρίες με Φιλιππιάδη και Ποντίκη παίρνοντας το προβάδισμα στο 45' με γκολ του Γκολφίνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και έφτασε στην ανατροπή. Ο Νεμπής στο 50' ισοφάρισε για τους «πράσινους» και ο Αργυρόπουλος στο 61' τους έδωσαε το προβάδισμα με 2-1.

Το τελικό 3-1 για τον Παναθηναϊκό διαμορφώθηκε από τον Κάουα στο 74', με την ΑΕΚ να έχει δοκάρι στο 78' με τον Φιλιππιάδη.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία με 21 πόντους, με την ΑΕΚ να ακολουθεί στη 2η θέση με 18 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο.