Ποιος ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στο Ηράκλειο;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον αγώνα του Δικεφάλου στην Κρήτη, τονίζοντας πλεονεκτήματα που έχει ο ΟΦΗ και ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει το σύνολο του Λίσι.

Ασπρόμαυροι νότου με ασπρόμαυρους βορρά! Αρκετούς μήνες από τον τελικό του Βόλου που αποτέλεσε την αρχή του τέλους της περασμένης μεγάλης ποδοσφαιρικής εποχής του ΠΑΟΚ…

Η ομάδα του Λουτσέσκου ακόμη δεν κατάλαβε πως έχασε εκείνο το κύπελλο, από αντίπαλο ο οποίος από το 50΄ και μετά ΔΕΝ πέρασε το κέντρο! Κι όμως… Ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο που θα του έφτιαχνε λίγο και την φετινή σεζόν, ενώ λίγες εβδομάδες μετά έχασε (με πανομοιότυπο τρόπο αφού προηγήθηκε και μετά… κοιμήθηκε) και τη δεύτερη θέση που θα τον έβγαζε στα προκριματικά του Champions League.

Έτσι άλλαξε προπονητή ο ΠΑΟΚ και από τότε -όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο σε μία ιστορική αλλαγή εποχής- ψάχνεται μέσα στα γήπεδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του νέου ΠΑΟΚ, με τη καινούρια δομή, τον νέο προπονητή και το ρόστερ που εν πολλοίς διαμορφώθηκε από τις 15 Αυγούστου και μετά: Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και τι παίζει…

Ταυτότητα ομάδας: Οι αρχές της, η ποδοσφαιρική της φιλοσοφία, αυτό που θέλει να παρουσιάσει τακτικά στο γήπεδο ανεξάρτητα από αντίπαλο και από έδρα.

Ο ΟΦΗ του Κόντη είναι μία ομάδα που προσπαθεί να χτίσει από πίσω, να κρατήσει μπάλα, παίζει με τρία στόπερ, μπορεί, ξέρει και αντέχει να υποφέρει-αμύνεται χαμηλά και σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνει τις γρήγορες κόντρα επιθέσεις. Έτσι παρατάχθηκε στην Τούμπα στο άδικο για τον ΠΑΟΚ 0-0 του κυπέλλου με την τρομερή καταιγίδα, έτσι κέρδισε τον Ολυμπιακό, έτσι πήρε ευρωπαϊκές νίκες, έτσι χάνει τώρα τελευταία από ΑΕΚ, Ρεν και Λεβερκούζεν. Μπαίνει στο γήπεδο και γνωρίζεις απολύτως τι θα επιδιώξει και πώς θα επιχειρήσει να πάρει αποτέλεσμα, ομάδα που σαφώς δεν έχει τόσο μεγάλη ποιότητα για να ανταποκριθεί σε πρωτάθλημα και Europa League. Το γεγονός ότι ο ΟΦΗ προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες ήττες ΔΕΝ είναι καθόλου μα καθόλου καλός οιωνός για τον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ ΤΙ ΚΑΝΕΙ;

Αυτά για τον ΟΦΗ και τις αρχές του με τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ; Ποιος ΠΑΟΚ; Τι θα δούμε απόψε στο Παγκρήτιο; Την ομάδα του καλοκαιριού που δέχονταν 10-15 φάσεις από όλους; Τον ΠΑΟΚ προ της διακοπής που έγινε πιο συμπαγής; Τον ΠΑΟΚ που ΔΕΝ κατέβηκε να παίξει με την Καλαμάτα; Τον μπερδεμένο ΠΑΟΚ στο ματς με τον Ηρακλή από το 10΄ ως το 60΄; Την ομάδα του 4-4-2 στο τέλος που έκανε τα πάντα για να κερδίσει; Ποιος ξέρει;

Σε γενικές γραμμές ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά. Παρενθέσεις είναι οι καλές του εμφανίσεις σε κάποια διαστήματα αγώνων, στο ξεκίνημα, στο τελείωμα ή όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι δεν γίνεται όμως. Σταθερότητα θέλουμε. Συνέχεια και συνέπεια. Διάρκεια σε καλή απόδοση με ξεκάθαρο πλάνο και αρχές που δεν θα αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να διεκδικήσει σημαντικούς στόχους. ΠΑΟΚ που επιτέλους θα αμύνεται σωστά και επιθετικά. Ομάδα που θα μπορεί να παίξει επιθετικά και να ανεβάσει πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα, έχοντας όμως ισορροπία όταν τη χάσει. Ένας ΠΑΟΚ με νοοτροπία νικητή που κανείς δεν θα χρησιμοποιεί δικαιολογίες.

Ο Λίσι είχε πολλές δικαιολογίες μέχρι και τη διακοπή. Τους τις δώσαμε με τις καθυστερημένες μεταγραφές, την ξαφνική πώληση Κωνσταντέλια και όλες τις παθογένειες του ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα κρίνεται για την ταυτότητα που θα δώσει στην ομάδα του. Έχει πολλούς παίκτες παρά τις απουσίες και οφείλει να σταθεροποιηθεί σε ένα αγωνιστικό πρόσωπο έτσι ώστε να κάνει και πρωταθλητισμό.

Άρα… Απόψε ξέρουμε ποιον ΟΦΗ θα δούμε, ομάδα πολύ δυνατή αγωνιστικά και πνευματικά. Ο ΠΑΟΚ;

* Ο Μπάνζα αποτελεί μία μεγάλη ελπίδα. Είναι παικτάρα. Εννοείται ότι από μόνος του κανείς δεν αλλάζει το αγωνιστικό πρόσωπο μίας ομάδας . Ελπίζω μόνο να μην ξεκινάει κι αυτός εντυπωσιακά και μετά από δύο-τρια ματς υποχωρήσει μαζί με το γενικό σύνολο.

* Στο μπάσκετ τα στημένα που αποκαλύπτονται και επίσημα δεν εκπλήσσουν. Ματς όπως το περσινό Κολοσσός-ΠΑΟΚ και τόσα πολλά του Προμηθέα όλα τα περασμένα χρόνια, δεν χρειάζονταν καν έρευνα για να μείνουν στο μυαλό μας ως ύποπτα.

Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πάλι αλλά προβλημάτισε. Αλήθεια είναι ότι απέναντι στην ΑΕΚ μάλλον έκανε το καλύτερό του ματς αμυντικά, από εκεί και πέρα στην επίθεση η εικόνα είναι κακή. Μεγάλη υπόθεση να είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ αλλά να έχει τόσα πολλά περιθώρια βελτίωσης.