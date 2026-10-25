Από το ιστορικό «χαμηλοτάβανο» στο πρώτο ιδιόκτητο σπίτι της η «Θύρα 4» ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας πίσω της έναν χώρο που σημάδεψε γενιές οπαδών.

Για τους απανταχού φίλους του ΠΑΟΚ, η Τούμπα ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο. Και για πολλές γενιές οπαδών του «Δικεφάλου», το «χαμηλοτάβανο» της Παλαιών Πατρών Γερμανού ήταν κάτι περισσότερο από ένας σύνδεσμος. Ήταν το σημείο αναφοράς τους. Ένα κομμάτι της ιστορίας τους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Η ιστορική Θύρα 4 περνά πλέον σε μια νέα εποχή. Ο σύνδεσμος ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του στην Εγνατία 148Α, σε έναν χώρο που, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, είναι ιδιόκτητος.

Η «Κόλαση του Δάντη»

Η φήμη της ασπρόμαυρης κερκίδας είχε ταξιδέψει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η ιταλική Gazzetta dello Sport είχε χαρακτηρίσει τη Θύρα 4 ως «Κόλαση του Δάντη», επιχειρώντας να περιγράψει την ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Στα τσιμέντα της μεγάλωσαν γενιές πιτσιρικάδων. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών τάξεων γίνονταν ένα στην εξέδρα. Ένα ανθρώπινο ποτάμι, που άλλοτε έμοιαζε με καζάνι έτοιμο να εκραγεί κι άλλοτε με συμφωνική ορχήστρα.

Στον ρόλο του μαέστρου, ο Μάκης Μαυρομιχάλης.

Όταν ανέβαινε στο σκαλοπάτι, κάτω από το ιστορικό πανό της Θύρας 4, η οχλαγωγία σταματούσε. Ένα σηκωμένο χέρι αρκούσε για να σωπάσουν χιλιάδες στόματα. Περίμεναν το πρώτο σύνθημα. Κι όταν εκείνο ακουγόταν, ολόκληρη η εξέδρα ακολουθούσε τον ρυθμό του.

Το «χαμηλοτάβανο» που έγινε κομμάτι της Θεσσαλονίκης

Το 1976, ο Κώστας Νακίου, ο Μάκης Μαυρομιχάλης και μια παρέα ΠΑΟΚτσήδων αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο στο κέντρο της πόλης.

Βρήκαν έναν μικρό χώρο στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 39, λίγα μέτρα πριν από την Εγνατία και την Καμάρα. Κανείς τους δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πόσο βαθιά θα συνδεόταν εκείνο το «χαμηλοτάβανο» με την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Για 46 χρόνια αποτέλεσε σημείο συνάντησης, συζητήσεων, πανηγυρισμών και δύσκολων στιγμών. Από εκεί πέρασαν γενιές οπαδών, που μπορεί να διαφωνούσαν σε πολλά, αλλά μοιράζονταν την ίδια αγάπη για την ασπρόμαυρη φανέλα.

Οι ίδιοι οι ΠΑΟΚτσήδες συνήθιζαν να λένε πως, αν η Τούμπα ήταν ο «Ναός» τους, η «Αγία Τράπεζα» βρισκόταν στο χαμηλοτάβανο της Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η αποσφράγιση του χώρου σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Όχι, όμως, και το τέλος της διαδρομής του συνδέσμου.

Η νέα αρχή στην καρδιά της πόλης

Η Θύρα 4 ανακοίνωσε την επιστροφή της σε νέα, ιδιόκτητη στέγη, στην Εγνατία 148Α. Η απόκτηση του χώρου έγινε με τη συνεισφορά μελών και φίλων του συνδέσμου, ενώ η λειτουργία του θα ακολουθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωσή της, η Θύρα 4 αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προηγήθηκαν, στην ανάγκη να αποχωριστεί το ιστορικό «χαμηλοτάβανο», αλλά και στους ανθρώπους που βοήθησαν να αποκτήσει ο σύνδεσμος μόνιμη στέγη. «Το νέο μας σπίτι δεν ανήκει σε μια γενιά.

Κουβαλά μέσα του όλες όσες πέρασαν και όλες όσες θα ακολουθήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά. Και καταλήγει με μια φράση που συνδέει το παρελθόν με το επόμενο κεφάλαιο:

«Οι διευθύνσεις αλλάζουν και οι γενιές παραδίδουν τη σκυτάλη η μία στην άλλη. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η Ιδέα που μας έφερε όλους εδώ».

Από την Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Εγνατία. Μερικές εκατοντάδες μέτρα απόσταση. Μισός αιώνας ιστορίας ανάμεσά τους.