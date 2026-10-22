Ένα παράξενο φαινόμενο με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει ανοικτά πολλά ποδοσφαιρικά ζητήματα που χρήζουν ανάλυσης. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την απόδοση των παικτών που ήρθαν το καλοκαίρι με μεταγραφή. Φυσικά μέσα στο blog θα ασχοληθούμε και με το ελληνικό μπάσκετ και τις φοβερές εξελίξεις…

Μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε ο ΠΑΟΚ έκανε έντεκα μεταγραφές. Πολλές από αυτές ολοκληρώθηκαν από τον Αύγουστο και μετά, ένα πρόβλημα το οποίο ο Δικέφαλος το «πλήρωσε» με τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του και φυσικά από το γεγονός ότι ακόμη και τώρα -δύο μήνες μετά- δυσκολεύεται να φτιάξει κορμό και να βρει φόρμα.

Πέρα από όλα αυτά που έχουν αναλυθεί πολλές φορές υπάρχει και το παράξενο φαινόμενο όλοι σχεδόν οι παίκτες που ήρθαν φέτος να ξεκινούν από καλά έως εντυπωσιακά, αλλά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να υποχωρούν και να μην αποδίδουν!

- Ο Ελουστόντο μετά από μεγάλη καριέρα στην Ισπανία έρχεται και κάνει καλή προετοιμασία, στην πορεία όμως δυσκολεύεται πολύ να βοηθήσει ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε βέβαια ότι τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό.

- Ο Σανταμαρία έρχεται και ξεκινάει με καλές εμφανίσεις στους αγώνες με τη Ντιναμό Κιέβου. Από εκεί και μετά υστερεί δραματικά σε όλους τους τομείς και όσο έχει παίξει.

- Ο Χατζηδιάκος ξεκινάει καλά με τους Ουκρανούς παρά το ότι δεν είχε πολλές μέρες στην ομάδα, από εκεί και μετά δεν κερδίζει πολύ χρόνο συμμετοχής.

- Ο Τάχα Άλι τραυματίζεται αρχικά, επιστρέφει, κάνει ένα πρώτο σπουδαίο παιχνίδι στον Ατρόμητο, αλλά μετά δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί.

- Ο Ούγκρεσιτς έχει θετική παρουσία με ΟΦΗ και Άρη, μετέπειτα δείχνει και αυτός να ψάχνεται.

-Ο Ντιέγκο Κόστα ενθουσιάζει αρχικά, στα τελευταία παιχνίδια δεν εμπνέει την απόλυτη εμπιστοσύνη.

- Αποκορύφωμα και αφορμή για το θέμα, ο Γιάκιτς. Όταν μπαίνει αρχικά με Άρη και Παναιτωλικό αλλάζει με τα στοιχεία του την εικόνα και τον τρόπο που αμύνεται ο Δικέφαλος. Στα τελευταία δύο παιχνίδια ψάχνεται και αυτός, όπως όλοι οι υπόλοιποι!

Γιαννούλης και Λουσέ έχουν τραυματισμούς, ενώ μόνο ο Εντιαγέ καταφέρνει και διατηρεί την ίδια καλή αγωνιστική εικόνα και διάθεση από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Ο Μπάνζα τώρα ξεκίνησε να παίζει, σε άλλη μία απόδειξη ότι όλα μα όλα φέτος το καλοκαίρι έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση…

Γιατί άραγε σε όλους (λίγο ή πολύ) παρουσιάζεται αυτή η ίδια εικόνα; Πώς γίνεται να ξεκινούν με έναν ενθουσιασμό και μετά από δύο-τρία ματς να παρασέρνονται σε μία γενική μετριότητα ομάδας που ψάχνεται και δεν μπορεί ακόμη να παρουσιάσει αγωνιστική ταυτότητα και σταθερότητα; Εννοείται ότι μέτρια απόδοση έχουν όλοι σχεδόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κάτι φυσιολογικό για ομάδα που δεν έχει βρει ρυθμό και ψάχνει το πλάνο της.

Δεν βγάζουμε συμπέρασμα θετικό ή αρνητικό για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, αναρωτιόμαστε όμως πώς γίνεται όλοι κάτι να δείχνουν στις πρώτες εμφανίσεις και μετά από δύο-τρία ματς να δυσκολεύονται τόσο;

* Θυμίζω και πάλι για τις μεταγραφές: ΠΑΝΤΑ η ομάδα κάνει τους παίκτες και σε ένα κακό σύνολο σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ δεν φθάνει στα στάνταρ του.

Στο τέλος και σε παγκόσμιο επίπεδο ισχύει ότι σε κάθε μεταγραφική περίοδο «βγαίνει» το πολύ, το 50% των επιλογών.

Τσαρούχα - Σπάθας και οι άλλοι...

Τρομερές οι εξελίξεις στον πολύπαθο χώρο του μπάσκετ. Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ακούς, διαβάζεις τις αποκαλύψεις της έρευνας του εισαγγελέα και ΔΕΝ σοκάρεσαι! Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα στον χώρο την οποία περιγράφαμε και μετά τον τελικό του σούπερ καπ.

Κάτι ακόμη όμως για να μην ξεχνιόμαστε. Η κάθε… Τσαρούχα από όσους εμπλέκονται, ΔΕΝ σφυρίζει στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσα στα γήπεδα η κακή-περίεργη απόδοσής της ήταν τεράστιο θέμα εδώ και πολύ καιρό! Έτσι δεν είναι; Ποιος το ξέχασε; Στον ΠΑΟΚ για παράδειγμα δεν ξεχνάνε (πέρα από δεκάδες άλλες αποφάσεις και αγώνες) τον τελικό κυπέλλου του 2019 με την ανακάλυψή της στο φάουλ υπέρ του Παπαπέτρου όταν χρειάστηκε και η ομάδα έφθασε τον Παναθηναϊκό στο -2.

Για να μην ξεχνιόμαστε και στο ποδόσφαιρο το ίδιο συνέβαινε με τον κάθε… Σπάθα μέχρι το 2010 και το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και μετά από εκείνο το ορόσημο με τα ερυθρόλευκα χρόνια του 100-0.