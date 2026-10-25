Μπουζούκης: «Χαρούμενος που η ομάδα μου στηρίζει τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, αφιερωμένη η φανέλα σε συγγενικό μου πρόσωπο»

Η συγκινητική αφιέρωση του Γιάννη Μπουζούκη για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και η αναφορά στην ξεχωριστή φανέλα του Αστέρα AKTOR.

Ο Αστέρας AKTOR τιμάει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και σε αυτό το πλαίσιο η πρώτη ομάδα αγωνίστηκε κόντρα στον Λεβαδειακό με την τρίτη της εμφάνιση, η οποία είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ με την ίδια φανέλα θα αγωνιστούν την τρέχουσα αγωνιστική όλα τα τμήματα του κλαμπ.

Ο χαφ των Αρκάδων, Γιάννης Μπουζούκης, σε δηλώσεις του στη NOVA αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρωτοβουλία της ομάδας του, ενώ έκανε προσωπική αφιέρωση σε συγγενικό του πρόσωπο που δίνει τη δική του μάχη.

Οι δηλώσεις του Μπουζούκη

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου στηρίζει τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Τυχαίνει να έχω κι εγώ δικό μου πρόσωπο που δίνει τέτοια μάχη. Αυτήν η φανέλα είναι αφιερωμένη σε αυτό το συγγενικό μου πρόσωπο και εύχομαι τα καλύτερα σε όλες τις γυναίκες που δίνουν τέτοια μάχη και να πάνε όλα καλά».



Για το ματς: «Σίγουρα κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και είναι ένα μάθημα για μας, νομίζω ότι τουλάχιστον το τελευταίο δεκάλεπτο δείξαμε ό,τι θέλαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο. Από κει και πέρα συνεχίζουμε και προσπαθούμε να διορθώσουν τα λάθη μας για τη συνέχεια».