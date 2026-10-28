O Αστέρας AKTOR θα παίξει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, έχοντας στον πάγκο του τον Γιάννη Κοντοέ και παράλληλα προχωράει τις διαδικασίες για να κλείσει τον νέο του προπονητή.

Η ήττα από την Κηφισιά Tutu Deals ήταν το κύκνειο άσμα του Γιώργου Αντωνόπουλου στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα AKTOR, καθώς η διοίκηση της κιτρινομπλέ ΠΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.

Ο 45χρονος τεχνικός έλυσε τη συνεργασία του με τους Αρκάδες και η προπόνηση της Τετάρτης έγινε από τα μέλη του επιτελείου που συνεχίζουν, ενώ στο ερχόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα η ομάδα της Τρίπολης με υπηρεσιακό τεχνικό.

Ο λόγος για τον προπονητή του Αστέρα Β' AKTOR, Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος θα προπονήσει την ομάδα κόντρα στους Θεσσαλονικείς, ως προσωρινή λύση.

Στη σημερινή προπόνηση ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του κλαμπ, Σάββας Τσαμπούρης, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στους ποδοσφαιριστές για την παρατεταμένα αρνητική εικόνα τους, ενώ τους επιβλήθηκε πρόστιμο.

Παράλληλα τρέχει η διαδικασία για να κλείσει ο διάδοχος του Γιώργου Αντωνόπουλου και δεν αποκλείεται άμεσα να έχουμε εξέλιξη, πριν το εντός έδρας ματς με την Καλαμάτα, το οποίο θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή το πιθανότερο είναι ο νέος κόουτς των Αρκάδων να είναι από το εξωτερικό.

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τη Β' ομάδα στο εντός έδρας ματς με τον Πύργο θα πορευτεί με συνεργάτες του Κοντοέ.