O Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ο Αστέρας AKTOR αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία. Η εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά Tutu Deals ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Αντωνόπουλου στον «κιτρινομπλέ» πάγκο, καθώς οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους.

Οι Αρκάδες σε 12 παιχνίδια της τρέχουσας σεζόν μετράνε 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες, με αποτέλεσμα η διοίκηση της ομάδας της Τρίπολης να αποφασίσει πως θα πρέπει να πορευθεί με νέο τεχνικό.

Η προπόνηση της Τετάρτης (28/10) θα γίνει από τα υπόλοιπα μέλη του προπονητικού επιτελείου, πλην του Βαγγέλη Ντίσιου, ο οποίος ακολούθησε στην έξοδο τον 45χρονο τεχνικό, όμως ο μέχρι πρότινος κόουτς της ομάδας θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για να αποχαιρετήσει τους παίκτες και τα μέλη του συλλόγου.

Φυσικά, ο Αντωνόπουλος θα είναι πάντα «παιδί» του κλαμπ και η περσινή παραμονή του Αστέρα AKTOR κόντρα στις αντιξοότητες που είχαν διαμοφωθεί είναι σε μεγάλο βαθμό και δική του επιτυχία, ενώ παράλληλα έκανε και εξαιρετική δουλειά στη Β' ομάδα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αντωνόπουλο για την αφοσίωσή του και την προσφορά του στην ομάδα μας και τού ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή.

Η συνεργασία ολοκληρώνεται και με τον συνεργάτη του προπονητή, κ. Βαγγέλη Ντίσιο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας».

Δήλωση Γιώργου Αντωνόπουλου

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του ΑΣΤΕΡΑ και τη διοίκηση για την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα.

Ανέλαβα την ομάδα σε μία δύσκολη στιγμή της και μαζί με τους συνεργάτες μου προσπάθησαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα σκληρά, χωρίς φόβο, με συνέπεια και με στόχευση πάντα το καλό της ομάδας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους ποδοσφαιριστές και όλους τους ανθρώπους του οργανισμού του ΑΣΤΕΡΑ για τη συνεργασία.

Εύχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ κάθε καλό στη συνέχεια, ασφαλώς και θα παρακολουθώ την ομάδα και θα χαίρομαι με τις επιτυχίες της».