Όλα τα τμήματα του Αστέρα AKTOR θα αγωνιστούν την ερχόμενη αγωνιστική με την τρίτη εμφάνιση, με τη ροζ κορδέλα, η οποία είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Η 25η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και ο Αστέρας AKTOR θα την τιμήσει με δύο υπέροχες πρωτοβουλίες. Αρχικά, όλες οι γυναίκες θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το ματς, ενώ οι Αρκάδες θα προχωρήσουν και σε μια ξεχωριστή κίνηση κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Όλα τα τμήματα των Κιτρινομπλέ, πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα, ομάδα Γυναικών και τα τμήματα της Ακαδημίας θα αγωνιστούν με την τρίτη εμφάνιση της σεζόν, η οποία είναι λευκή με ροζ κορδέλοα, καθώς είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Με αυτή την κίνηση ο Αστέρας AKTOR θέλει να στείλει ένα μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που δίνουν τη μάχη τους, με τους Αρκάδες να δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο για ακόμα μια φορά μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια καθιέρωσης στην «elite» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Κάποιοι αγώνες έχουν μόνο συμπαίκτες!

Στους αγώνες του Σαββατοκύριακου οι ομάδες μας θα αγωνιστούν με τη λευκή εμφάνιση που φέτος είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του Καρκίνου του Μαστού και στέλνει το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και τη δύναμης σε όλες τις γυναίκες!

Φοράμε όλοι τη ροζ κορδέλα!

Ροζ Οκτώβριος, μήνας ευαισθητοποίησης!

25 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού!».