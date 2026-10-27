Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά Tutu Deals 0-2: Τα highlights του αγώνα
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Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε σημαντική νίκη μέσα στην Τρίπολη επικρατώντας του Αστέρα με 2-0 για την League Phase του Κυπέλλου. Παρακολουθήστε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.
Την πρώτη της νίκη στην φετινή League Phase του Κυπέλλου πήρε η Κηφισιά Tutu Deals. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε μέσα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και έφτασε έτσι τους 4 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Ένα 2-0 που έγινε με δύο πολύ όμορφα γκολ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα.
@Photo credits: INTIME
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