Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε σημαντική νίκη μέσα στην Τρίπολη επικρατώντας του Αστέρα με 2-0 για την League Phase του Κυπέλλου. Παρακολουθήστε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Την πρώτη της νίκη στην φετινή League Phase του Κυπέλλου πήρε η Κηφισιά Tutu Deals. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε μέσα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και έφτασε έτσι τους 4 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ένα 2-0 που έγινε με δύο πολύ όμορφα γκολ. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ, αλλά και τις καλύτερες φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα.