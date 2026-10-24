Σε ένα ματς που ελάχιστοι θα θυμούνται... αύριο, Αστέρας και Λεβαδειακός έμειναν στο απόλυτο μηδέν στην Τρίπολη (0-0), αφού το γκολ του Καλτσά στο 94' ακυρώθηκε μέσω VAR. Μετά από 8 αγωνιστικές παραμένουν χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα οι Βοιωτοί!!!

Όλα στο μηδέν στην Τρίπολη. Αστέρας και Λεβαδειακός έμειναν στο 0-0 σε ένα ματς που δεν ήταν συναρπαστικό ποδοσφαιρικά και μας έμεινε στο τέλος για το τέρμα που ακυρώθηκε και τις διαμαρτυρίες των Αρκάδων.

Αστέρας - Λεβαδειακός: Έτσι ξεκίνησαν

Η διάταξη του γηπεδούχου Αστέρα: Παπαδόπουλος στο τέρμα, άμυνα με Χρυσόπουλο, Μπρόρσον και Λάσκαρη, κέντρο με Μέντες, Γκονζάλες, Κουρμπέλη και Κώτσιρα και επίθεση με Παπακανέλλο, Μακέντα και Μπαρτόλο.

Ο σχηματισμός του Λεβαδειακού: Ελιασί στο τέρμα, άμυνα με Βήχο, Τσιβελεκίδη, Λιάγκα, Κορνέζο και Μανθάτη. Μπροστά από την άμυνα ως χαφ οι Εντιαγέ και Κωστή, άκρα με Ποπέσκου και Ούρσι και μπροστά ο Οζέγκοβιτς.

Φάσεις και από τους δύο αλλά όλα στο μηδέν

Εν πρώτοις στο πρώτο μέρος ο Λεβαδειακός έφτιαξε την πρώτη πολύ καλή φάση. Η ενέργεια του Ποπέσκου στο 18' ανάγκασε τον Παπαδόπουλο να διώξει πολύ δύσκολα τη μπάλα. Στο 19' ο Αστέρας είχε χαμένο τετ α τετ με τον Μακέντα.

Στο 44' ο Κωστή απείλησε αισθητά με σουτ λίγο έξω ενώ 2 λεπτά πριν ο Μπαρτόλο είχε φάουλ εκτός εστίας. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με φάσεις και από τις 2 ομάδες και αρκετές σκληρές έως και δυνατές μονομαχίες και το σκορ να μένει στο 0-0.

Ο Αστέρας τις τελικές αλλά και πάλι...

Ούτε το β' μέρος μας έκανε... σοφότερους και μας έδωσε κάτι παραπάνω από το πρώτο ως προς το σκορ. Ο Αστέρας είχε τις τελικές αλλά όχι το γκολ. Στο 63' ένα σουτ του Έντερ πέρασε έξω και το ίδιο έγινε και με το σουτ του Μπαρτόλο στο 69'. Στο 84' οι Κουρμπέλης και Μπουζούκης είδαν τα σουτ τους να πηγαίνουν πάνω σε σώματα. Στις καθυστερήσεις ο Βρακάς είχε σουτ έξω.

Στο 92' ο Γκέζος έβγαλε στον Ρικαρντίνιο που είχε τακουνάκι που μπλόκαρε ο Ελιασί. Λίγο πριν το τέλος είχε και ένα σουτ ο Μπουζούκης έξω.

Λυτρωτής για... δευτερόλεπτα ο Καλτσάς, ακύρωση του γκολ και ένταση με νεύρα και σπρωξιές

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Καλτσάς έκανε το 1-0 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών αλλά η χαρά των Αρκάδων κράτησε για πολύ λίγο καθώς το τέρμα του ακυρώθηκε για χέρι του στη φάση.

Από φάουλ του Μπαρτόλο η μπάλα πήγε από τον Ρικαρντίνιο και από εκεί στον Καλτσά. Ο Κατσάς μπήκε στη φάση, φάνηκε να την ελέγχει ο γκολκίπερ Ελιασί αλλά την έχασε για να βγει αυτό το 1-0. Η φάση μετά ελέχθηκε για φάουλ του Ελιασί και για χέρι του Καλτσά και τελικώς δόθηκε χέρι. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες των Αρκάδων, υπήρξε ένταση και υτήρξαν και νεύρα αλλά και σπρωξιές των παικτών των 2 ομάδων.

MVP: Δεν υπήρχε παίκτης που να έκανε σούπερ τη διαφορά. Μόνο κάποιες επεμβάσεις των 2 γκολκίπερ ξεχώρισαν στο ματς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Έντερ και Μπαρτόλο ήταν κινητικοί και προσπάθησαν αισθητά. Οι Μανθάτης και Κωστή από τον Λεβαδειακό έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν έδωσαν κάτι στις 2 ομάδες οι σέντερ φορ τους. Δεν φάνηκαν τόσο.

Η ΓΚΑΦΑ: Το χαμένο τετ α τετ του Μακέντα. Μεγάλη φάση για τον έμπειρο στράικερ που την έχασε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Οι Αρκάδες έδειξαν να είναι φουλ ενοχλημένοι με τη διαιτησία και την ακύρωση του γκολ του Καλτσά. Το τέρμα του δεν μέτρησε για χέρι.

Κατά τα άλλα ο Αστέρας ζήτησε ένα πέναλτι στο α' μέρος που κρίθηκε ως παράβαση από διαιτητή και VAR. Υπήρξαν προβλήματα στο σκέλος της διαχείρισης των φάουλ και των καρτών.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Αστέρας ως προς στο 2ο μέρος ήταν καλύτερος του αντιπάλου του, του Λεβαδειακού. Παρόλα αυτά το 0-0 έμεινε ως το τέλος με το τέρμα του Καλτσά να ακυρώνεται.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (74' Καλτσάς), Μέντες (87' Γκέζος), Γκονζάλες (74' Μπουζούκης), Κουρμπέλης, Κώτσιρας, Παπακανέλλος (63' Ορόθκο), Μακέντα (87' Ρικαρντίνιο) και Μπαρτόλο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ελιασί, Βήχος, Τσιβελεκίδης (46' Φίλων), Λιάγκας, Κορνέζος, Μανθάτης, Εντιαγέ, Κωστή (84' Σουτ), Ποπέσκου (64' Εμμανουηλίδης), Ούρσι (46' Βρακάς) και Οζέγκοβιτς.