Πράσινη... τρέλα στον Βόλο με οπαδούς του Παναθηναϊκού να αποθεώνουν την αποστολή στο αεροδρόμιο και να την συνοδεύουν μέχρι το ξενοδοχείο που κατέλυσε.

Το απόγευμα της Κυριακής (25/10-18:00) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Superleague, με το Πανθεσσαλικό να αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους «πράσινους» φιλάθλους, με την προσέλευσή τους να αναμένεται να πλησιάσει επίπεδα ρεκόρ.

Κάποιοι απ' αυτούς όμως δεν περίμεναν τη συγκεκριμένα για να αποθεώσουν την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κι έσπευσαν στο αεροδρόμιο την ώρα που έφτανε, κατά τις 20:00, για να κάνουν μία πρώτη αποθέωση.

Περισσότερα από 100 άτομα βρέθηκαν εκεί και τραγούδησαν συνθήματα «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε» και «Οε οε οε πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ». Οι παίκτες του «τριφυλλιού» έβγαλαν μαζί τους τις απαραίτητες φωτογραφίες και υπέγραψαν αυτόγραφα κι ύστερα μπήκαν στο πούλμαν για να πάνε στο ξενοδοχείο.

Το καλό όμως κομμάτι δεν είχε ακόμη έρθει για κείνους. Στον περιφερειακό δρόμο τους περίμεναν περισσότερα από 300 οχήματα οπαδών, αποθέωσαν την αποστολή κατά την άφιξή της και την συνόδευσαν μέχρι το ξενοδοχείο που θα καταλύσει, δίνοντας εκεί ένα τελευταίο μπουστάρισμα με καπνογόνα και συνθήματα.

Το βίντεο από την υποδοχή των φίλων του Παναθηναϊκού