Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε επισήμως τους φιλάθλους για το εκτός έδρας ματς με τον Βόλο ELABET, θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια.

Συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Βόλο ELABET για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Οι "Πράσινοι" συνεχίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις γίνεται για τον κόσμο τους κι εκείνος με τη σειρά εξαντλεί τις θύρες τη μια μετά την άλλη προκειμένου να δώσει μαζικό παρόν στο Πανθεσσαλικό για να διατρανώσει τη στήριξή του στην ομάδα του Νίστρουπ.

Το τριφύλλι ανακοίνωσε πως τέθηκαν στη διάθεση των φίλων του τρεις ακόμη θύρες του γηπέδου.

Με τους ρυθμούς που φεύγουν τα εισιτήρια για το ματς αυτό το πιθανότερο σενάριο είναι ξεπεραστεί το ρεκόρ της ομάδας το 2022, όταν είχε πάει στο γήπεδο περίπου 16 χιλ. φίλοι του Παναθηναϊκού και αυτό που μένει να φανεί είναι αν εκείνοι θα περάσουν κι εκείνο της ΑΕΚ που έφτανε τις 20 χιλ., το οποίο φαντάζει πιθανό τούτη την ώρα με τους ρυθμούς που φεύγουν τα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Επιπλέον εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο. Επιπλέον εισιτήρια στη διάθεση του κοινού



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για τις Θύρες 31, 32 και 35.

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