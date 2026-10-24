Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet (25/10, 20:00).

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet, ο οποίος θα θυμίζει... εντός έδρας λόγω της μαζικής παρουσίας των φίλων του Τριφυλλιού.

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την 24μελη αποστολή, στην οποία επέστρεψε ο Γιάγκουσιτς, όμως όχι ο Κρίστιανσεν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.